Gap представив нову кампанію, яку зняла українка Таню Муїньо

Американський бренд Gap представив осінню рекламну кампанію «Denim on Your Own», присвячену деніму та самовираженню, повідомляє Brand Innovators.

Режисеркою кампанії стала українка Таню Муїньо. У ролику знялися музикант Малкольм Тодд та акторка Інде Наварретт, які виконують пісню Робін «Dancing on My Own».

Нова кампанія показує класичний денім Gap як основу, яку кожен може стилізувати по-своєму. Бренд також робить акцент на молодих митцях і творчих людях.

«Для цієї кампанії ми не просто попросили Малкольма виконати «Dancing on My Own» — ми попросили його переосмислити її з власної точки зору», — розповіла директорка з маркетингу Gap Фабіола Торрес.

За словами Торрес, той самий принцип лежить в основі колекції GapDenim — покупцям пропонують самостійно обирати фасони та створювати власний стиль.

Таню Муїньо — одна з найуспішніших українських режисерок музичних відео на міжнародній сцені. Вона народилася в Одесі, частину дитинства провела на Кубі, а кар’єру починала у фешн-індустрії.

Муїньо знімала кліпи для Lil Nas X, Cardi B, Гаррі Стайлза, Кеті Перрі, Леді Гаги, Дуа Ліпи, Post Malone та інших світових артистів. Серед її найвідоміших робіт — «Montero» Lil Nas X, «As It Was» Гаррі Стайлза та «Disease» Леді Гаги.

2025 року Муїньо отримала нагороду Hollywood Music Video Awards як найкраща режисерка року за кліп «Disease». Відео також відзначили за найкращий грим і зачіску.

У липні 2026 року українка зняла кліп південнокорейського гурту BTS на пісню «NORMAL». Крім того, вона була креативною директоркою номера alyona alyona & Jerry Heil на «Євробаченні-2024».