Louis Vuitton створив два унікальні Porsche 911 у фірмовому стилі

Louis Vuitton переніс свою впізнавану естетику на автомобілі. Французький модний дім об’єднався з каліфорнійським ательє Singer Vehicle Design і створив два унікальні Porsche 911, доповнені спеціальними годинниками, багажем та одягом. Про це повідомляє GQ.

Співпраця почалася з доволі вузького завдання — Singer звернувся до Louis Vuitton із проханням розробити годинник для панелі приладів.

«Нам швидко стало зрозуміло, що співпраця із Singer може вийти далеко за межі годинника та поширитися на персоналізацію інших функціональних елементів автомобіля», — розповів керівник годинникового напряму Louis Vuitton Жан Арно.

Годинник створили у швейцарській майстерні La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Його дизайн натхнений фірмовою лінійкою LV Tambour, а сам аксесуар можна виймати з автомобіля та використовувати як настільний годинник.

У межах проєкту Singer переосмислив два Porsche 911.

Перший — 911 Classic — отримав поєднання шафранового, кобальтово-синього і жовтого кольорів Louis Vuitton. У такому самому стилі виконали спідометр, тахометр та інші прилади.

Другий автомобіль — кабріолет 911 Classic Turbo — оформили у світлому відтінку Calcaire Lutétien та доповнили декоративними дерев’яними елементами, розробленими креативним директором жіночої лінії Louis Vuitton Ніколя Геск’єром.

Салони автомобілів оздобили шкірою Louis Vuitton, хромованими перемикачами, ручками та вентиляційними елементами. Для купе також створили багажник на даху, на якому можна перевозити валізи, дошку для серфінгу або лижі.

На самих Porsche співпраця не закінчується. До кожного автомобіля Louis Vuitton x Singer створили окремий набір багажу та гардероб, підібраний під кольори й матеріали машини.

Для класичного купе підготували шкіряну гоночну куртку, джинси з бавовни та шовку, водійське взуття, рукавички й шолом із телячої шкіри.

Для кабріолета розробили комбінезон із парашутного шовку, плетені шкіряні рукавички, кросівки LV Sneakerina та шолом із фірмовою монограмою.

Кожен Porsche, який створює Singer, потребує близько року роботи та приблизно 4 тисяч годин ручної праці. У випадку колаборації з Louis Vuitton до процесу також залучили майстрів модного дому — від шкіряників і виробників валіз до годинникарів.