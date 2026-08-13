«Я не грав рок-музику 25 років»: Річі Блекмор уперше за понад 30 років виступив разом із Deep Purple

Гітарист Річі Блекмор уперше за понад 30 років вийшов на сцену разом із Deep Purple. 81-річний музикант приєднався до колишніх колег під час концерту гурту в Джонс-Біч у Нью-Йорку та зіграв із ними їхню найвідомішу пісню «Smoke on the Water», пише Variety.

Блекмор був одним із засновників Deep Purple у 1968 році, але залишив гурт у 1993-му після багаторічного конфлікту з іншими учасниками.

Відтоді вони практично не виступали разом. Навіть під час включення Deep Purple до Зали слави рок-н-ролу у 2016 році Блекмор не приєднався до гурту. Тодішній склад заявляв, що не готовий до возз’єднання з ним навіть заради одного виступу.

Цього разу ініціатором возз’єднання став вокаліст Ієн Ґіллан. За словами Блекмора, він запропонував Ґіллану зіграти разом «заради старих часів», після чого той обговорив ідею з іншими учасниками гурту, які погодилися.

Водночас Блекмор сам розкрив майбутню появу на концерті за день до виступу. Під час прямого ефіру зі своєю дружиною, співачкою Кендіс Найт, він повідомив, що планує вийти на біс із Deep Purple. За його словами, він навмисно попередив фанатів, щоб ті, хто чекав на возз’єднання, встигли приїхати у Нью-Йорк.

Для самого Блекмора виступ став поверненням до рок-музики після 25-річної перерви. Після виходу з Deep Purple він разом із дружиною заснував гурт Blackmore’s Night, який грає переважно фолкрок і середньовічну музику.

Останні десятиліття Блекмор переважно виступав на акустичній гітарі, тому перед концертом зізнався, що повернення до електрогітари було для нього незвичним.

«Я не грав рок-музику 25 років», — сказав музикант напередодні виступу. Він навіть замінив струни на своїй електрогітарі, чого, за його словами, не робив понад два десятиліття.

Під час концерту Ґіллан окремо подякував Блекмору після виконання «Smoke on the Water», назвавши його легендою та одним із засновників гурту. Після цього гітарист залишив сцену.