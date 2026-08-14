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У Лондоні відтворили вітраж Київської картинної галереї, пошкоджений російським обстрілом

Ірина Маймур 14 серпня 2026
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Для Національного музею «Київська картинна галерея» відтворили 16 елементів історичного вітражного ліхтаря, пошкодженого під час російського ракетного удару по столиці 10 жовтня 2022 року. Про це повідомили в музеї.

Оригінальний вітражний ліхтар особняка виготовили на початку ХХ століття за рідкісною технологією травлення плавиковою кислотою на двошаровому флешовому склі — прозорій основі з червоним шаром. Ім’я майстра та назва ательє, де його створили, невідомі через брак архівних матеріалів.

Вітраж пошкодило внаслідок вибуху російської ракети в парку неподалік музею. Щоб захистити експозицію, втрачені фрагменти тимчасово замінили ПВХ-склом із малюнком київської художниці-вітражистки Лариси Піші.

Саме Піша звернулася до майстрині українського походження Оксани Кондратьєвої, яка живе й працює в Лондоні та заснувала Oksana Kondratyeva Studio. 30 квітня 2024 року музей і художниця підписали меморандум про співпрацю.

За даними музею, в Україні нині немає флешового скла необхідної якості та фахівців, які працюють у потрібній техніці кислотного травлення. Тому до Лондона передали автентичний уламок скла для точного підбору відтінку та збережені архітектурні кресленики конструкції вітражного ліхтаря.

Спеціальне флешове скло виготовили на фабриці Glashütte Lamberts у німецькому Вунзіделі. Потім його доправили до майстерні Оксани Кондратьєвої в Лондоні, де вона відтворила орнамент за історичним зразком у техніці кислотного травлення.

Робота тривала понад два роки та була профінансована Оксаною Кондратьєвою на меценатських засадах. Повний комплект із 16 відтворених елементів скла вже передали до фондів Національного музею «Київська картинна галерея».

Монтаж вітражного ліхтаря планують провести лише після завершення війни та за умови безпеки для будівлі.

Зображення: Нацiональний музей «Київська картинна галерея»
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