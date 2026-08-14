Французький художник створив в Альпах гігантські фрески, які зітре природа

Французький художник Saype створив у швейцарських Альпах масштабні малюнки на схилах курорту Віллар-сюр-Оллон, але побачити їх можна лише тимчасово — роботи поступово зникають під впливом природи. Про це повідомляє Euronews.

Проєкт є продовженням серії, яку художник розпочав у Вілларі чотири роки тому. Центральна тема фресок — дитинство, уява та здатність людини самостійно визначати власне майбутнє. На одному зі схилів Saype зобразив дитину, яка малює сонце й хмари. Робота є частиною диптиха, друга частина якого розташована неподалік.

Цього разу художник уперше розфарбував свої малюнки. За його словами, дитячі образи в нових роботах натхнені космосом, пригодами та спостереженнями за навколишнім світом. Небо у композиціях має нагадувати своєрідне вікно у світ.

Для створення фресок Saype використовує екологічні фарби на основі крейди та деревного вугілля. Їх наносять на траву, тому роботи не залишаються на ландшафті назавжди.

Саме тимчасовість є важливою частиною задуму художника — його роботи поступово стираються під дощем, вітром та травою, а природа зрештою повертає собі простір. «Я люблю цей момент, адже зрештою природа забирає назад те, що я створив», — розповів Saype.

Через посушливу погоду цього літа трава у Швейцарії майже не росла, тому роботи збереглися довше, ніж очікувалося. Водночас із поверненням дощів вони почнуть швидко змінюватися. За прогнозом художника, побачити фрески у відносно хорошому стані можна буде приблизно до кінця серпня.