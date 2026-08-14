Meta передасть 15 тисяч розумних окулярів людям із порушеннями зору в Ірландії

Компанія Meta передасть 15 тисяч пар Ray-Ban Meta організації Vision Ireland — національній благодійній організації, яка підтримує незрячих людей і людей із порушеннями зору. Окуляри безплатно розподілятимуть серед учасників програми, яких відбиратиме сама організація, пише Engadget.

Ray-Ban Meta — це розумні окуляри з камерою, динаміками та функціями на основі штучного інтелекту. Вони можуть читати текст уголос, розпізнавати предмети та описувати навколишнє середовище, допомагаючи користувачам у повсякденних ситуаціях.

Окуляри також можуть зачитувати повідомлення, після чого користувач може попросити Meta AI надіслати відповідь. Крім того, пристрій інтегровано із сервісом Be My Eyes: через окуляри можна зв’язатися з волонтером, який бачить зображення з камери та може допомогти, наприклад, підібрати одяг або знайти потрібний продукт у магазині.

Щоб взяти участь у програмі, охочі мають зареєструватися через Vision Ireland. Організація самостійно визначатиме, хто відповідає її критеріям, а обраним учасникам проведуть очне навчання та надаватимуть подальшу підтримку.

За даними Meta, 15 тисяч пар має вистачити для всіх повнолітніх людей із утратою зору, яких підтримує Vision Ireland.

Водночас Ray-Ban Meta критикують через можливість непомітної зйомки інших людей. Окуляри мають світловий індикатор, який загоряється під час запису, однак існують сторонні сервіси, що пропонують його вимикати або модифікувати. Meta заявила, що блокуватиме камеру в пристроях, якщо виявить втручання в роботу індикатора.