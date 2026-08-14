Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Meta передасть 15 тисяч розумних окулярів людям із порушеннями зору в Ірландії

Ірина Маймур 14 серпня 2026
104
Meta передасть 15 тисяч розумних окулярів людям із порушеннями зору в Ірландії

Компанія Meta передасть 15 тисяч пар Ray-Ban Meta організації Vision Ireland — національній благодійній організації, яка підтримує незрячих людей і людей із порушеннями зору. Окуляри безплатно розподілятимуть серед учасників програми, яких відбиратиме сама організація, пише Engadget.

Ray-Ban Meta — це розумні окуляри з камерою, динаміками та функціями на основі штучного інтелекту. Вони можуть читати текст уголос, розпізнавати предмети та описувати навколишнє середовище, допомагаючи користувачам у повсякденних ситуаціях.

Окуляри також можуть зачитувати повідомлення, після чого користувач може попросити Meta AI надіслати відповідь. Крім того, пристрій інтегровано із сервісом Be My Eyes: через окуляри можна зв’язатися з волонтером, який бачить зображення з камери та може допомогти, наприклад, підібрати одяг або знайти потрібний продукт у магазині.

Щоб взяти участь у програмі, охочі мають зареєструватися через Vision Ireland. Організація самостійно визначатиме, хто відповідає її критеріям, а обраним учасникам проведуть очне навчання та надаватимуть подальшу підтримку.

За даними Meta, 15 тисяч пар має вистачити для всіх повнолітніх людей із утратою зору, яких підтримує Vision Ireland.

Водночас Ray-Ban Meta критикують через можливість непомітної зйомки інших людей. Окуляри мають світловий індикатор, який загоряється під час запису, однак існують сторонні сервіси, що пропонують його вимикати або модифікувати. Meta заявила, що блокуватиме камеру в пристроях, якщо виявить втручання в роботу індикатора.

Фото на обкладинці: Meta
Мітки
Новини
Читайте також
«Сміттєвий бак» посів друге місце на виборах до парламенту Великої Британії У США склад XIX століття перебудували на школу архітектури Французький художник створив в Альпах гігантські фрески, які зітре природа Мінкульт виділив близько 3 млн грн на проєкт відновлення Хотинської фортеці
Я буду в костюмі болота: як Ріітта Айконен і Кароліне Йорт повертають людей до природи 12 серпня 2026 Вітаємо, тепер ви собачник. Дев’ять історій про адопцію 11 серпня 2026 Київські замальовки. Випуск 49 09 серпня 2026 Скажіть чі-і-і-із: пармезан — сир, що став мистецтвом 07 серпня 2026 Сцілла чи Харібда? Тест на те, як добре ви пам'ятаєте «Одіссею» 07 серпня 2026 Фінал «Ста років самотності», повернення Теда Лассо та новий проєкт Раяна Мерфі: 13 серіалів серпня 06 серпня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку