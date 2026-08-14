У США склад XIX століття перебудували на школу архітектури

Архітектурне бюро Diller Scofidio + Renfro реконструювало історичний склад Metropolitan Storage Warehouse у Кембриджі, штат Массачусетс, перетворивши його на новий корпус Школи архітектури та планування Массачусетського технологічного інституту. Про це бюро повідомило в Instagram.

Цегляну будівлю звели ще 1894 року за проєктом місцевого архітектора Фредеріка Поупа. У різні роки склад використовували для зберігання піаніно, карет, хутра та інших речей заможних родин Бостона.

Одним із головних завдань архітекторів було пристосувати будівлю з низькими стелями та масивними конструкціями до сучасних навчальних просторів. Для цього в DS+R вирішили частково демонтувати важкі старі перекриття й створити вздовж будівлі великі відкриті об’єми. Це дало змогу облаштувати просторі студії та майстерні з високими стелями й мінімальною кількістю колон.

Нові легкі перекриття підвісили на сталевих конструкціях до балок, які спираються на наявні колони та дерев’яні палі. За словами архітекторів, зменшення навантаження на стару конструкцію дало змогу зберегти значну частину історичного каркаса.

Частину старих конструкцій навмисно не приховували. Усередині можна побачити фрагменти оригінальних цегляних арок та інших елементів, що показують, як будівлю перебудовували протягом її історії.

Один із фасадів доповнили великими скляними вставками, тоді як інший залишили переважно цегляним. Архітектори також зберегли характерні кутові башти і зубчасті карнизи, але прорізали нові вікна у стінах завтовшки близько 60 сантиметрів.

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