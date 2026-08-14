Мінкульт виділив близько 3 млн грн на проєкт відновлення Хотинської фортеці

Міністерство культури спрямувало близько 3 млн грн на підготовку проєктної документації для відновлення пошкоджених мурів Хотинської фортеці та облаштування системи водовідведення. Про це повідомили у відомстві.

На документацію для реставраційного ремонту частини оборонних мурів передбачили 1 млн 498,5 тис. грн, ще 1 млн 496,4 тис. грн — на проєкт системи водовідведення. Обидва комплекти розробляє Науково-дослідний та проєктний інститут «УкрНДІпроектреставрація».

Йдеться про західний оборонний мур замку XIII–XIX століть. Після руйнування у квітні на цій ділянці утворився значний вивал, а верхні частини стіни втратили опору. Згодом повністю обвалилися чотири мерлони — зубці оборонного муру.

Першим етапом має стати облаштування системи водовідведення. У Мінкульті пояснюють, що волога потрапляє всередину кладки, а під час замерзання та відтавання поступово руйнує камінь і розчин. Тому перед відновленням стіни потрібно усунути причини її постійного зволоження.

Проблема на цій ділянці виникла давно. У 1769 році під час військових дій сюди влучило ядро, через що обвалився зовнішній шар стіни. А на історичних фотографіях кінця XIX — початку XX століття на західному мурі вже видно характерну мокру пляму.

У XVIII–XIX століттях у замку діяла дренажна система, однак після втрати фортецею статусу військового об’єкта у 1856 році вона поступово занепала. Її залишки пізніше виявили під час археологічних досліджень. Саме тому відновлення водовідведення нині вважають одним із першочергових заходів.

Проєкт реставрації передбачатиме укріплення тріщин і внутрішніх порожнин, відновлення кам’яної кладки та зубців муру, а також гідроізоляцію. Окремо розроблять систему відведення води з території всередині оборонних мурів.

На аварійній ділянці вже провели георадарне та 3D-лазерне сканування, щоб виявити приховані порожнини, тріщини й деформації всередині стіни. Фахівці також враховують зміни гідрологічних умов навколо фортеці та можливий вплив низькочастотних вібрацій, пов’язаних із війною.

Роботи ускладнює розташування західного муру над каньйоном: його висота перевищує 40 метрів, а стрімкий рельєф обмежує доступ техніки до аварійної ділянки. Тому для подальшого відновлення знадобляться спеціальні висотні та геотехнічні методи.

Розроблення науково-проєктної документації мають завершити до 25 грудня 2026 року. Після цього визначать технічні рішення для стабілізації та подальшої реставрації пошкодженої частини мурів.