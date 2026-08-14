«Сміттєвий бак» посів друге місце на виборах до парламенту Великої Британії

На довиборах до британського парламенту кандидат у костюмі сміттєвого бака граф Бінфейс посів друге місце, набравши 9455 голосів — 26,9%. Про це повідомляє BBC.

Водночас перемогу здобув лідер партії Reform UK Найджел Фарадж, який отримав понад 22 тисячі голосів — 63,3%.

За образом графа Бінфейса стоїть британський комік і сценарист Джон Гарві. Він закінчив Оксфорд і працював над сатиричними шоу The Thick of It та Have I Got News For You.

Уперше Гарві взяв участь у виборах 2017 року. Він виступав під ім’ям Лорд Бакетгед і балотувався в окрузі тодішньої прем’єр-міністерки Терези Мей. Лорд Бакетгед набрав 249 голосів.

2019 року Гарві вже в образі графа Бінфейса балотувався проти Бориса Джонсона і отримав 69 голосів.

На виборах 2024 року його суперником був Ріші Сунак. Тоді Бінфейс набрав 308 голосів. У червні 2026 року він також брав участь у довиборах проти Енді Бернема та отримав 95 голосів.

Нинішній результат у Клактоні — 9455 голосів — став для нього рекордним.

Сатиричні й ексцентричні кандидати давно є частиною британської виборчої культури. Вони використовують кампанії з пародійними обіцянками для політичної сатири і критики чинних політиків.

За правилами британських виборів такі кандидати можуть офіційно балотуватися та бути присутніми під час оголошення результатів разом із представниками великих партій. Саме тому Бінфейс за роки своїх кампаній уже встиг «позмагатися» з трьома колишніми прем’єр-міністрами Великої Британії — Терезою Мей, Борисом Джонсоном і Ріші Сунаком. Однак у Клактоні жартівливий кандидат уперше отримав не сотні, а майже десять тисяч голосів.