Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

У Дрездені завершили чотирирічну реставрацію картини Корреджо «Мадонна святого Себастьяна»

Іван Назаренко 14 серпня 2026
412

У Дрездені завершили майже чотирирічну реставрацію «Мадонни святого Себастьяна» італійського художника Корреджо. Про це повідомляє The Art Newspaper.

Робота XVI століття виявилася такою крихкою, що її навіть не могли перевезти до основного реставраційного центру музею — для неї облаштували спеціальну майстерню поруч із місцем експонування.

Реставратори прибрали численні шари старого лаку та пізніші перемальовування, які накопичувалися протягом століть і суттєво змінювали вигляд картини.

Разом із цим вдалося відновити частину оригінальної палітри Корреджо. Наприклад, плащ Богородиці, який раніше здавався майже зеленим, тепер знову має насичений синій колір. Одяг святих, який практично зливався з тлом, став значно світлішим, а деякі раніше непомітні деталі знову проявилися.

Щоб зрозуміти, якою могла бути картина до численних невдалих реставрацій, фахівці використовували гравюру XVI століття із зображенням роботи. Вона допомогла відтворити, зокрема, стрілу, що пронизує стегно святого Себастьяна, та краплі крові, які раніше були приховані. Інша деталь, яку вдалося ідентифікувати, — капелюх святого Роха з мушлею паломника, що раніше сприймали як частину пейзажу.

«Раніше це було схоже на те, ніби дивишся крізь знебарвлену завісу. Тепер картина стала набагато візуально захопливішою і драматичнішою», — зазначив британський мистецтвознавець Девід Ексерджян.

Відреставрована картина стане центральним експонатом виставки «Корреджо: Рухливий людський образ», яка відкриється 19 вересня у Дрезденській картинній галереї. Це буде перша за межами Італії масштабна виставка, присвячена всій кар’єрі художника. На ній представлять близько 40 робіт Корреджо, а також іще 90 творів та інших предметів, що допоможуть показати мистецьке середовище його епохи.

Особливістю виставки стане своєрідний «триптих»: поруч із «Мадонною святого Себастьяна» покажуть «Містичні заручини святої Катерини» з Лувру та «Noli me tangere» з музею Прадо. Усі три картини пов’язані між собою композиційно та через повторення рис персонажів. Виставка триватиме до 10 січня 2027 року.

Мітки
Новини
Читайте також
«Диявол носить Prada 2» привабив більше туристів до Мілана — потік до локацій фільму зріс на 18% Мережа «Сільпо» відтворила колоду гральних карт за ескізами художника-графіка Георгія Нарбута У Греції в ніч повного місяця для безкоштовного відвідування відкриють понад сотню історичних пам’яток У Києві виявили сильне забруднення води в озері Небреж
«Шуґар» — найкраще, що траплялося з детективом 14 серпня 2026 Тирамісу — король десертів чи самозванець 14 серпня 2026 Я буду в костюмі болота: як Ріітта Айконен і Кароліне Йорт повертають людей до природи 12 серпня 2026 Вітаємо, тепер ви собачник. Дев’ять історій про адопцію 11 серпня 2026 Київські замальовки. Випуск 49 09 серпня 2026 Скажіть чі-і-і-із: пармезан — сир, що став мистецтвом 07 серпня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку