У Дрездені завершили чотирирічну реставрацію картини Корреджо «Мадонна святого Себастьяна»

У Дрездені завершили майже чотирирічну реставрацію «Мадонни святого Себастьяна» італійського художника Корреджо. Про це повідомляє The Art Newspaper.

Робота XVI століття виявилася такою крихкою, що її навіть не могли перевезти до основного реставраційного центру музею — для неї облаштували спеціальну майстерню поруч із місцем експонування.

Реставратори прибрали численні шари старого лаку та пізніші перемальовування, які накопичувалися протягом століть і суттєво змінювали вигляд картини.

Разом із цим вдалося відновити частину оригінальної палітри Корреджо. Наприклад, плащ Богородиці, який раніше здавався майже зеленим, тепер знову має насичений синій колір. Одяг святих, який практично зливався з тлом, став значно світлішим, а деякі раніше непомітні деталі знову проявилися.

Щоб зрозуміти, якою могла бути картина до численних невдалих реставрацій, фахівці використовували гравюру XVI століття із зображенням роботи. Вона допомогла відтворити, зокрема, стрілу, що пронизує стегно святого Себастьяна, та краплі крові, які раніше були приховані. Інша деталь, яку вдалося ідентифікувати, — капелюх святого Роха з мушлею паломника, що раніше сприймали як частину пейзажу.

«Раніше це було схоже на те, ніби дивишся крізь знебарвлену завісу. Тепер картина стала набагато візуально захопливішою і драматичнішою», — зазначив британський мистецтвознавець Девід Ексерджян.

Відреставрована картина стане центральним експонатом виставки «Корреджо: Рухливий людський образ», яка відкриється 19 вересня у Дрезденській картинній галереї. Це буде перша за межами Італії масштабна виставка, присвячена всій кар’єрі художника. На ній представлять близько 40 робіт Корреджо, а також іще 90 творів та інших предметів, що допоможуть показати мистецьке середовище його епохи.

Особливістю виставки стане своєрідний «триптих»: поруч із «Мадонною святого Себастьяна» покажуть «Містичні заручини святої Катерини» з Лувру та «Noli me tangere» з музею Прадо. Усі три картини пов’язані між собою композиційно та через повторення рис персонажів. Виставка триватиме до 10 січня 2027 року.