Новий серіал DC про Зелених Ліхтарів вийде вже в серпні — показали перші п’ять хвилин

HBO Max опублікував перші п’ять хвилин серіалу «Ліхтарі» від DC Studios, прем’єра якого відбудеться 16 серпня 2026 року. Трейлер з’явився на каналі стримінгового сервісу в YouTube.

Зелені Ліхтарі — це супергерої DC, які входять до міжгалактичного Корпусу Зелених Ліхтарів і захищають різні частини Всесвіту. Свої здібності вони отримують завдяки спеціальним енергетичним кільцям.

Головними героями нового серіалу стануть двоє Зелених Ліхтарів — Гел Джордан, якого зіграє Кайл Чендлер, та Джон Стюарт.

«Ліхтарі» — наступна екранізація історії про Корпус Зелених Ліхтарів після фільму «Зелений Ліхтар» 2011 року з Раяном Рейнольдсом у головній ролі. Новий проєкт робить більший акцент на кримінальній і детективній складовій. За атмосферою його раніше порівнювали із серіалом «Справжній детектив».

Перший сезон складатиметься з восьми епізодів. Прем’єра відбудеться 16 серпня на HBO та Max, після чого нові серії виходитимуть щотижня. Фінальний епізод заплановано на 4 жовтня 2026 року.

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