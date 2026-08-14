Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Новий серіал DC про Зелених Ліхтарів вийде вже в серпні — показали перші п’ять хвилин

Кирило Шостак 14 серпня 2026
214

HBO Max опублікував перші п’ять хвилин серіалу «Ліхтарі» від DC Studios, прем’єра якого відбудеться 16 серпня 2026 року. Трейлер з’явився на каналі стримінгового сервісу в YouTube.

Зелені Ліхтарі — це супергерої DC, які входять до міжгалактичного Корпусу Зелених Ліхтарів і захищають різні частини Всесвіту. Свої здібності вони отримують завдяки спеціальним енергетичним кільцям.

Головними героями нового серіалу стануть двоє Зелених Ліхтарів — Гел Джордан, якого зіграє Кайл Чендлер, та Джон Стюарт.

«Ліхтарі» — наступна екранізація історії про Корпус Зелених Ліхтарів після фільму «Зелений Ліхтар» 2011 року з Раяном Рейнольдсом у головній ролі. Новий проєкт робить більший акцент на кримінальній і детективній складовій. За атмосферою його раніше порівнювали із серіалом «Справжній детектив».

Перший сезон складатиметься з восьми епізодів. Прем’єра відбудеться 16 серпня на HBO та Max, після чого нові серії виходитимуть щотижня. Фінальний епізод заплановано на 4 жовтня 2026 року.

Раніше повідомлялось, що у Голлівуді знімають фільм «Зміїний острів» про газопроводи «Північний потік». У центрі сюжету — таємна група українських водолазів, яка виконує небезпечну підводну місію напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Мітки
Новини
Читайте також
«Диявол носить Prada 2» привабив більше туристів до Мілана — потік до локацій фільму зріс на 18% Мережа «Сільпо» відтворила колоду гральних карт за ескізами художника-графіка Георгія Нарбута У Греції в ніч повного місяця для безкоштовного відвідування відкриють понад сотню історичних пам’яток У Києві виявили сильне забруднення води в озері Небреж
«Шуґар» — найкраще, що траплялося з детективом 14 серпня 2026 Тирамісу — король десертів чи самозванець 14 серпня 2026 Я буду в костюмі болота: як Ріітта Айконен і Кароліне Йорт повертають людей до природи 12 серпня 2026 Вітаємо, тепер ви собачник. Дев’ять історій про адопцію 11 серпня 2026 Київські замальовки. Випуск 49 09 серпня 2026 Скажіть чі-і-і-із: пармезан — сир, що став мистецтвом 07 серпня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку