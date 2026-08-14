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У Києві виявили сильне забруднення води в озері Небреж

Ірина Маймур 14 серпня 2026
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У воді озера Небреж на Осокорках виявили значне органічне та бактеріологічне забруднення. Проби у трьох точках водойми відібрали активісти ГО «Екопарк Осокорки» і передали до незалежної лабораторії. Результати дослідження оприлюднила громадська організація.

За даними ГО, показник біохімічного споживання кисню (БСК₅) у різних точках був у 7–30 разів вищим за орієнтовні допустимі значення, які наводять активісти. Цей показник відображає, скільки кисню потрібно мікроорганізмам для розкладання органічних речовин: що він вищий, то більше у воді органічного забруднення.

Показник хімічного споживання кисню (ХСК), який характеризує загальний рівень речовин, здатних окиснюватися у воді, перевищував наведене ГО допустиме значення приблизно у 13-14 разів.

Також у пробах зафіксували високі концентрації E. coli (кишкової палички) та ентерококів — бактерій, які є індикаторами фекального забруднення води. За оприлюдненими результатами, рівень E. coli перевищував наведені допустимі показники у сотні разів, а ентерококів — у тисячі разів. В «Екопарку Осокорки» вважають, що такі результати можуть свідчити про потрапляння до водойми неочищених стічних вод.

Організація заявляє, що й раніше зверталася до КП «Плесо» через забруднення Небрежа та просила перевірити можливі джерела стоків. За словами активістів, після розголосу підприємство опублікувало пояснення, однак конкретне джерело забруднення водойми досі не встановили.

Серед можливих джерел, які ГО просить перевірити, — каналізаційний колектор і мережі поблизу ЖК H2O, зокрема на предмет можливих пошкоджень під час будівельних робіт. Активісти також ставлять питання щодо відведення стічних вод від закладів, альтанок, рукомийників і душових, розташованих на березі озера.

В «Екопарку Осокорки» закликають провести обстеження мереж і можливих точок скиду, встановити джерело забруднення та припинити надходження забруднених вод до озера.

Фото на обкладинці: КП «Плесо»
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