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У Греції в ніч повного місяця для безкоштовного відвідування відкриють понад сотню історичних пам’яток

Іван Назаренко 14 серпня 2026
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У Греції в ніч повного місяця для безкоштовного відвідування відкриють понад сотню історичних пам’яток

28 серпня у Греції відбудеться щорічна акція, під час якої 126 археологічних пам’яток, музеїв і монументів відкриють для безкоштовного відвідування на честь повного місяця. Цього року подія припадає на п’ятницю, а більшість локацій працюватимуть приблизно з 19:30–20:00 до опівночі, пише Euronews.

Відвідувачі зможуть побачити античні храми, палаци й фортеці під світлом повного місяця. У багатьох місцях підготували додаткову програму — концерти, виступи хорів, екскурсії та інші культурні заходи.

Серед найвідоміших локацій — Дельфи, де давні греки зверталися до оракула Аполлона. 28 серпня територію святилища до тераси храму Аполлона можна буде відвідати безкоштовно.

В Олімпії, батьківщині античних Олімпійських ігор, відкриють і археологічну територію, і музей. Там також проводитимуть екскурсії з археологами. У Містрі, середньовічному покинутому місті неподалік Спарти, запланували музичний захід.

В Афінах Музей Акрополя працюватиме до опівночі. За постійну експозицію потрібно буде заплатити, але тимчасову виставку «Натхнення: давньогрецьке мистецтво в Італії» цього вечора можна буде відвідати безплатно. На ній представлено 38 керамічних, бронзових і мармурових творів із музеїв Італії. Також запланована безкоштовна екскурсія виставкою під керівництвом музейного археолога.

Акція охопить і менш відомі пам’ятки. Наприклад, у святилищі Некромантеіон в Епірі, яке в античності вважали входом до підземного світу, відвідувачів прийматимуть до опівночі. Безкоштовно можна буде потрапити й до Додони — одного з найдавніших оракулів Греції, присвяченого Зевсу.

На Криті в Малії, де розташований мінойський палацовий комплекс, вечір доповнять виступом грецького співака Маноліса Міціаса та хору.

У Гортині запланували музичний вечір, а відвідувачі зможуть побачити Гортинський кодекс — один із найважливіших збережених написів давньогрецькою мовою, що містить близько 600 рядків законів V століття до н. е.

Серед інших локацій — замок Нафпактос із видом на Коринфську затоку та святилище Аммона Зевса на півострові Кассандра, де цього вечора покажуть оперу «Орфей і Еврідіка».

Фото: Corbett Campbell / Unsplash
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