Мережа «Сільпо» відтворила колоду гральних карт за ескізами художника-графіка Георгія Нарбута

До 140-річчя від дня народження Георгія Нарбута мережа «Сільпо» разом із художницею-графісткою Надією Харт відтворила колоду гральних карт за ескізами митця 1917–1918 років. Про це повідомила пресслужба мережі.

На картах Нарбут замість традиційних абстрактних королів, дам і валетів зобразив персонажів української історії. Зокрема, у королях можна впізнати Петра Сагайдачного та Івана Мазепу, а серед жіночих персонажів — Раїну Могилянку-Вишневецьку і Феодосію Палій.

Одного з валетів художник створив за власним образом — намалював себе з діркою в шапці та відрізаним вусом. У матеріалах проєкту дам називають «кралями», а валетів — «митусами».

За інформацією «Сільпо», ця колода мала стати першою гральною колодою УНР, однак згодом її заборонила радянська влада. Ескізи Нарбута для сучасного видання відтворювала художниця-графістка Надія Харт.

У межах проєкту мережа також випустила шоколадні шаги за мотивами розмінної грошової одиниці, дизайн якої Нарбут створив у 1918 році. Так «Сільпо» підтримало ініціативу Національного банку України щодо перейменування копійки на шаг. Частина партії шоколадних шагів згоріла під час російської атаки на розподільчі центри мережі в ніч проти 5 серпня.

За даними «Сільпо», Нарбут розробив оформлення шагів номіналом 30, 40 і 50, використавши мотиви козацького бароко та модерну. У мережі зазначають, що до цієї історії звернулися також з нагоди 30-річчя гривні.

Окрім карт і шоколадних шагів, у межах кампанії випустили дрип-каву, футболки, хустинки та інші товари з елементами творчості Нарбута. Beermaster Brewery також створила сучасну версію напою «Квасне», який, за інформацією організаторів проєкту, подавали на одній із вечірок художника.

До роботи над проєктом залучили Національний художній музей України. За даними мережі, експерти музею верифікують інформацію про Нарбута та його творчість, яку використовують у кампанії. Частину прибутку від продажу тематичних товарів «Сільпо» передасть на відновлення музею.