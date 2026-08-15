У Бельгії будівельники знайшли замуровану скриню із золотом на €9 млн

У бельгійському місті Дендермонде будівельники під час реконструкції будівлі знайшли замуровану в стіні підвалу скриню із золотими злитками та старовинними монетами. Вартість знахідки оцінюють приблизно у €9 млн, повідомляє VRT.

Будівля належить організації соціальної допомоги CAW Oost-Vlaanderen. На схованку натрапили працівники будівельної компанії De Brand, після чого одразу повідомили замовника робіт і поліцію. За даними VRT, у скрині були пронумеровані золоті злитки та старовинні золоті монети.

Поліція вилучила золото та перевезла його в безпечне місце. Прокуратура Східної Фландрії розпочала розслідування, щоб встановити походження знахідки, з’ясувати, як вона опинилася в будівлі та кому належить із юридичного погляду.

Наразі власника золота не встановили. У CAW Oost-Vlaanderen також не виключають, що схованка могла бути пов’язана з незаконною діяльністю, однак слідство цього поки не підтвердило.

За даними BBC, у Бельгії власник золота має п’ять років, щоб заявити про свої права на знахідку. Якщо власника не встановлять, а слідство з’ясує, що золото не пов’язане зі злочинною діяльністю, його можуть поділити між тими, хто його знайшов, і власником нерухомості.

У CAW Oost-Vlaanderen заявили, що в разі отримання золота використали б кошти для розширення допомоги бездомним людям і тим, хто живе на вулиці, у Східній Фландрії.

Після повідомлень про знахідку до будмайданчика почали приходити десятки людей у пошуках золота або просто із цікавості. Поліція закликала цього не робити: територію вже перевірили, а сама будівля перебуває в процесі знесення, тому на майданчику працює важка техніка й залишатися там небезпечно.