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«Диявол носить Prada 2» привабив більше туристів до Мілана — потік до локацій фільму зріс на 18%

Іван Назаренко 14 серпня 2026
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Після виходу «Диявол носить Prada 2» кількість іноземних туристів, які відвідують головні локації фільму в Мілані, зросла на 18% порівняно з попереднім сезоном. Такі дані наводить дослідження асоціації малого бізнесу Confcommercio Milano, пише Variety.

За оцінкою дослідників, продовження культової стрічки стало одним із головних чинників зростання міжнародного туризму в центрі міста цього літа.

Загалом упродовж літа у центрі Мілана очікують близько 1,5 мільйона іноземних туристів, з яких понад 451 тисяча мають приїхати у серпні. Від моменту прем’єри кількість іноземних відвідувачів міста зростає в середньому на 28,5 тисячі людей щомісяця.

Особливо туристів побільшало на маршруті між площею Ларго Кайролі та Палаццо Клерічі — на 24%. Саме ця частина міського кварталу моди, де розташовані дорогі магазини та бутики, відіграє помітну роль у фільмі.

На 17% зріс потік біля Галереї Вітторіо Емануеле II та площі Дуомо, де Міранда Прістлі має одну з вечірніх сцен. Біля Академії Брера туристів стало на 14% більше. Там знімали одну з масштабних сцен фільму з показом моди та вечіркою серед робіт Караваджо.

Ще на 13% зріс потік на вулиці Монтенаполеоне — одній із найвідоміших торгових вулиць Мілана. У фільмі тут Емілі обідає з Донателлою Версаче — цю роль виконала сама дизайнерка.

Водночас сцени в інтер’єрі музею з «Таємною вечерею» Леонардо да Вінчі насправді не знімали біля оригінальної картини. Інтер’єр відтворили в павільйоні, оскільки освітлення та інше обладнання знімальної групи могли пошкодити фреску.

Найчастіше у Мілан після перегляду фільму приїжджають туристи зі США, за ними — французи та британці. Сам фільм вийшов у США 1 травня, а в Італії — 29 квітня. У світовому прокаті він уже зібрав $691,4 мільйона при бюджеті $100 мільйонів, а за перші п'ять днів після виходу на Disney+ та Hulu його переглянули 15,2 мільйона разів.

Також аукціонний дім Christie’s виставить на благодійний аукціон одяг та аксесуари з «Диявол носить Prada 2». Серед лотів — речі Міранди Прістлі, Енді Сакс та інших героїв.

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