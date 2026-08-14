У Франції скасували закон про заборону соцмереж для дітей до 15 років

Конституційна рада Франції скасувала закон, який мав заборонити користуватися соцмережами дітям до 15 років. Про це повідомляє France 24.

Документ ухвалили минулого місяця, і якби він набув чинності, Франція стала б першою країною ЄС із загальнонаціональною забороною такого типу.

Суд заблокував закон через вимогу щодо перевірки віку. Щоб не допустити дітей до соцмереж, платформи мали б перевіряти вік кожного користувача, зокрема дорослих. Водночас у законі не визначили, як саме має відбуватися така перевірка та які гарантії захисту даних при цьому повинні діяти.

На думку Конституційної ради, через це закон не забезпечував необхідних правових гарантій. Ппроблема полягає у тому, як довести, що конкретний користувач є повнолітнім, не змушуючи всіх розкривати зайві персональні дані.

Втім, це не означає, що Франція відмовилася від ідеї обмежити доступ дітей до соцмереж. Президент Еммануель Макрон доручив прем'єр-міністру Себастьяну Лекорню переробити законопроєкт з урахуванням зауважень суду. Сам Макрон неодноразово виступав за запровадження такого обмеження.

Франція намагається запровадити подібні правила на тлі аналогічного експерименту в Австралії. Там дітям до 16 років заборонили користуватися платформами на кшталт Facebook, TikTok, Twitch і YouTube.

Австралійські правила також оскаржують у суді технологічні компанії, а окремі дослідження вже ставлять під сумнів ефективність заборони: дітям все одно вдається обходити обмеження.