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Померла Гейден Панеттьєр — зірка серіалів «Герої», «Нешвілл» та колишня наречена Володимира Кличка

Іван Назаренко 17 серпня 2026
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Американська акторка Гейден Панеттьєр померла у віці 36 років. Про її смерть повідомив представник акторки, а згодом інформацію підтвердив її батько Скіп Панеттьєр, повідомляє The Guardian.

Панеттьєр почала кар’єру ще немовлям, у 11 місяців вона знялася в рекламі іграшок. У дев'ять років озвучила персонажку Дот у мультфільмі «Життя комах», а згодом зіграла у фільмах «Згадуючи "Титанів"», «Крижана принцеса» та інших стрічках.

Світову популярність акторці принесла роль Клер Беннет у серіалі «Герої», де вона зіграла школярку з надзвичайними здібностями, яка могла регенерувати після смертельних травм. Серіал виходив із 2006 до 2010 року та мав чотири сезони.

Ще однією великою роллю стала Джульєтт Барнс у музичній драмі «Нешвілл». За цю роль Панеттьєр двічі номінували на «Золотий глобус». Пісні, які вона записувала для серіалу, також потрапляли до американського хіт-параду Billboard Hot Country Songs.

Також акторка зіграла Кірбі Рід у фільмах «Крик 4» та «Крик 6», а також з’являлася у «Тигровому круїзі».

Панеттьєр була заручена з українським боксером Володимиром Кличком. У 2014 році в них народилася донька Кая.

У 2018 році Кличко отримав повну опіку над дитиною, поки Панеттьєр зосередилася на реабілітації після багаторічних проблем із алкогольною та наркотичною залежністю. Сама акторка описувала, що це немов «жахливий цикл боротьби з депресією, тривогою, алкоголізмом та наркоманією».

Акторка відкрито розповідала про пережиті труднощі. У 2026 році вона опублікувала мемуари «This Is Me: A Reckoning», у яких розповіла про дитячу славу, материнство, залежність і процес реабілітації.

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