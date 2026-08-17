«Людина-павук: Новий день» зібрав $2 мільярди за три тижні — це другий найшвидший результат в історії

Фільм «Людина-павук: Новий день» подолав позначку у $2 мільярди світових касових зборів лише за три тижні після прем’єри. Про це повідомляє Variety.

Фільм із Томом Голландом у ролі Пітера Паркера на цей час заробив $785 мільйонів у Північній Америці та $1,23 мільярда на інших ринках, загалом — $2,022 мільярда.

Стрічка стала лише восьмим фільмом в історії, якому вдалося перевищити $2 мільярди у прокаті. До цього позначки досягли:

«Аватар» (2009) — $2,9 мільярда;

«Месники: Завершення» (2019) — $2,7 мільярда;

«Аватар: Шлях води» (2022) — $2,3 мільярда;

«Нечжа 2» (2025) — $2,27 мільярда;

«Титанік» (1997) — $2,2 мільярда;

«Зоряні війни: Пробудження Сили» (2015) — $2,07 мільярда;

«Месники: Війна нескінченності» (2018) — $2,03 мільярда;

«Новий день» також виділяється своєю швидкістю: $2 мільярда він зібрав приблизно за 21 день, поступившись лише «Месникам: Завершення», які досягли цієї позначки за 11 днів.

‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ has officially passed $2 BILLION worldwide.



The second fastest film to pass the milestone. pic.twitter.com/R12B3SKYs0 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 16, 2026

Фільм показує найкращий старт серед сольних фільмів Тома Голланда про Людину-павука. У перший вікенд він заробив $355 мільйонів у Північній Америці та $932 мільйонів у світі, а вже за шість днів перевищив $1 мільярд.

Аналітики припускають, що за такого темпу стрічка може претендувати на ще амбітніші результати і, зокрема, стати першим фільмом, який заробить $1 мільярд лише у США та Канаді, а потенційно й перетнути позначку $3 мільярди у світовому прокаті.