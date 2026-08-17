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«Людина-павук: Новий день» зібрав $2 мільярди за три тижні — це другий найшвидший результат в історії

Іван Назаренко 17 серпня 2026
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Фільм «Людина-павук: Новий день» подолав позначку у $2 мільярди світових касових зборів лише за три тижні після прем’єри. Про це повідомляє Variety.

Фільм із Томом Голландом у ролі Пітера Паркера на цей час заробив $785 мільйонів у Північній Америці та $1,23 мільярда на інших ринках, загалом — $2,022 мільярда.

Стрічка стала лише восьмим фільмом в історії, якому вдалося перевищити $2 мільярди у прокаті. До цього позначки досягли:

  • «Аватар» (2009) — $2,9 мільярда;
  • «Месники: Завершення» (2019) — $2,7 мільярда;
  • «Аватар: Шлях води» (2022) — $2,3 мільярда;
  • «Нечжа 2» (2025) — $2,27 мільярда;
  • «Титанік» (1997) — $2,2 мільярда;
  • «Зоряні війни: Пробудження Сили» (2015) — $2,07 мільярда;
  • «Месники: Війна нескінченності» (2018) — $2,03 мільярда;

«Новий день» також виділяється своєю швидкістю: $2 мільярда він зібрав приблизно за 21 день, поступившись лише «Месникам: Завершення», які досягли цієї позначки за 11 днів.

Фільм показує найкращий старт серед сольних фільмів Тома Голланда про Людину-павука. У перший вікенд він заробив $355 мільйонів у Північній Америці та $932 мільйонів у світі, а вже за шість днів перевищив $1 мільярд.

Аналітики припускають, що за такого темпу стрічка може претендувати на ще амбітніші результати і, зокрема, стати першим фільмом, який заробить $1 мільярд лише у США та Канаді, а потенційно й перетнути позначку $3 мільярди у світовому прокаті.

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