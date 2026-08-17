У США створили поселення лише для жінок — із орендою від $450

У Техасі працює невелике поселення крихітних будинків лише для жінок, яке пропонує доступніше проживання та спільноту для мешканок старшого віку. Оренда місця для будинку тут починається від 450 доларів на місяць, повідомляє The Sun.

Поселення під назвою Bird’s Nest («Пташине гніздо») 2022 року заснувала 71-річна Робін Єріан. До цього вона сама протягом п’яти років жила у крихітному будинку і вирішила створити власний проєкт.

Для цього Єріан придбала п’ять акрів землі в місті Камбі приблизно за 65 миль від Далласа. Земельна ділянка коштувала їй $35 тисяч, які вона взяла зі своїх пенсійних накопичень.

Загалом облаштування території обійшлося приблизно у $150 тисяч. У цю суму ввійшли каналізація, електрика, водопостачання, земляні роботи та облаштування дороги.

На території обладнали 14 бетонних майданчиків для крихітних будинків площею близько 28 квадратних метрів кожен. Їх здають в оренду за 450 доларів на місяць.

Нині в Bird’s Nest живуть 12 жінок віком від 52 років. Більшість із них незаміжні, розлучені або овдовілі.

Попит на проживання в поселенні високий. За словами Єріан, коли минулого літа звільнилося одне місце, ним зацікавилися близько 500 людей.

Майбутні мешканки проходять співбесіду не лише із засновницею, а й з іншими жінками, які вже живуть у поселенні. За словами Єріан, це допомагає підтримувати безпечну та комфортну атмосферу.

Мешканки допомагають одна одній у повсякденних справах: доглядають за домашніми тваринами, підвозять до лікарів, допомагають під час хвороби та з ремонтом будинків. Вони також часто готують і вечеряють разом.

На території є спільні сади, місця для багаття, курники та відкрита кухня. Для мешканок також проводили майстер-класи з користування електроінструментами та дрібного ремонту.