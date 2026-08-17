На Сицилії з музею викрали три частини «Поліптиха Сан-Грегоріо» — одного з найцінніших творів острова

У Регіональному музеї Мессіни на Сицилії невідомі викрали чотири твори мистецтва, серед яких три панелі «Поліптиха Сан-Грегоріо» ренесансного художника Антонелло да Мессіни. Це один із найцінніших мистецьких творів, пов’язаних із Сицилією, пише DW.

Пограбування сталося близько 22:00 15 серпня, коли місто святкувало Феррагосто — одне з головних літніх свят Італії. Злочинці змогли обійти сигналізацію та системи безпеки музею.

Антонелло да Мессіна створив «Поліптих Сан-Грегоріо» у 1473 році для монастиря Сан-Грегоріо в Мессіні. Після землетрусу 1908 року, який майже повністю зруйнував місто, від початкового вівтаря залишилося шість дерев’яних панелей. П’ять із них зберігалися в музеї, і три з них тепер викрали.

Серед викрадених робіт — панелі із «Благовіщенням Діви Марії», а також частини нижнього ярусу поліптиха із зображеннями Мадонни та святих. Ще одну невелику двосторонню олійну картину злочинці витягли із броньованої вітрини. На ній зображені Христос і Святий Франциск разом із Дівою Марією та немовлям.

Дві інші панелі з поліптиха злочинці, за даними слідства, винесли з музею, але залишили біля його зовнішньої стіни.

«Це були одні з найважливіших і найвідоміших робіт Антонелло да Мессіни. Це величезна втрата для музею, міста, громади та всього мистецького світу», — заявила директорка музею Маріза Меркурі.

Точну вартість викрадених картин наразі не встановили. Попередні оцінки становлять €70–80 мільйонів.

Антонелло да Мессіна народився близько 1430 року і вважається найвидатнішим художником Сицилії. Він навчався в Неаполі, а згодом повернувся до Мессіни, де працював до смерті у 1474 році.

Художник відіграв важливу роль у поширенні фламандської техніки олійного живопису в Південній Європі, поєднавши її з італійськими традиціями перспективи та композиції.

Тепер музей закрито, а правоохоронці шукають викрадені твори. Пограбування сталося лише через кілька днів після того, як італійська поліція повідомила про повернення трьох картин Ренуара, Сезанна та Матісса, викрадених у березні з іншого регіонального музею.