Через російську атаку в Києві постраждав офіс видавництва BookChef — за літо воно вже втратило 900 тисяч книжок

Унаслідок російської атаки на Київ 16 серпня постраждав офіс видавництва BookChef. Пошкоджено вікна і фасад, частину складських приміщень, де зберігалися книжки, фотозону, яку готували до виставок, а також маркетингові матеріали та мерч, повідомили у видавництві.

Однак компанія продовжує працювати: інтернет-магазин приймає та відправляє замовлення у звичайному режимі. У BookChef закликають читачів підтримати видавництво, купуючи книжки.

Для видавництва це вже третій серйозний удар за останні місяці. 2 липня російська атака зруйнувала центральний склад логістичного партнера BookChef — компанії Denka Logistics. Тоді було знищено близько 800 тисяч книжок видавництва.

Після цього BookChef переніс частину продукції на резервний склад. Однак у ніч на 5 серпня Росія знову атакувала Київ — того разу постраждав саме резервний склад.

Вогонь знищив понад 100 тисяч книжок, серед яких були всі складські залишки видавництва та новинки, які щойно повернулися з друкарень і ще не встигли потрапити до читачів.

Так, лише внаслідок двох атак BookChef втратив понад 900 тисяч примірників книжок. Тепер після чергового удару пошкоджень зазнали вже приміщення, пов’язані з роботою видавництва.

BookChef не є єдиним українським видавництвом, яке за останні місяці постраждало від російських атак. У ніч проти 16 серпня біля станції метро «Почайна» також було пошкоджено офіси та склади видавництв «Лабораторія» і «Наш Формат».

За даними Центру стратегічних комунікацій при Міністерстві культури, станом на початок серпня Росія здійснила щонайменше 19 прицільних атак на українську видавничу інфраструктуру від початку повномасштабного вторгнення. Загалом було знищено щонайменше 10,3 мільйона книжок.