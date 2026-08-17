Джонні Депп може повернутися до ролі Джека Горобця у «Піратах Карибського моря 6»

Джонні Депп може знову зіграти капітана Джека Горобця у шостій частині «Піратів Карибського моря». Продюсер франшизи Джеррі Брукгаймер підтвердив, що переговори з актором уже тривають. Про це він розповів Deadline.

«Ми ведемо переговори з Джонні, працюємо над сценарієм і, сподіваюся, нам вдасться це здійснити», — заявив Брукгаймер.

Раніше продюсер уже допускав повернення Деппа до франшизи. За його словами, рішення актора значною мірою залежатиме від того, як його роль напишуть у сценарії.

Водночас новий фільм, імовірно, не буде повністю зосереджений на Джекові Горобці. За даними джерел Deadline, головною героїнею наступної частини може стати персонаж Марго Роббі, тоді як Горобець отримає другорядну роль.

Депп зіграв Джека Горобця у п’яти фільмах серії. Остання частина — «Пірати Карибського моря: Помста Салазара» — вийшла 2017 року та зібрала близько $796 мільйонів у світовому прокаті. Загалом п’ять фільмів франшизи заробили близько $4,5 мільярда у світі.

Після судового конфлікту з колишньою дружиною Ембер Герд Депп припинив участь у франшизі. Сам актор раніше заявляв, що втратив роль після публікації Ембер Герд 2018 року, в якій вона писала про домашнє насильство, не називаючи Деппа прямо.

Нагадаємо, студія Marvel оголосила акторський склад нового фільму «Люди Ікс». Прем’єру нового фільму «Люди Ікс» запланували на 5 травня 2028 року.

Також повідомлялося, що фільм «Людина-павук: Новий день» подолав позначку у $2 мільярди світових касових зборів лише за три тижні після прем’єри.