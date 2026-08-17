В Італії відкриється виставка українського скульптора Івана Підгайного

21 серпня у Кортемілії в італійському П’ємонті відкриється виставка українського скульптора Івана Підгайного «Одне крізь інше» (Uno attraverso l'altro). Вона підсумує роботу художника під час резиденції Biruchiy Cortemilia, повідомили БЖ організатори виставки.

На виставці представлять скульптурні роботи та серію малюнків, створених Підгайним протягом резиденції. У графічній серії художник поєднує пейзажі Кортемілії з побутовими предметами та натюрмортами.

За словами мистецтвознавиці Катерини Підгайної, у роботах поєднано об’єкти, що існують у різних часових вимірах: гори — мільйони років, овочі на столі — кілька днів, а предмети побуту — кілька поколінь.

«Накладені на один аркуш, вони перестають бути окремими об’єктами й стають зрізом часу, зробленим у конкретному місці конкретним поглядом», — зазначила Підгайна.

Іван Підгайний — скульптор і викладач скульптури. Малюнок є паралельною частиною його практики, де одним із головних мотивів традиційно залишається людська фігура.

Під час резиденції в Італії художник відійшов від звичного для себе сюжету та зосередився на пейзажі й натюрморті. На виставці малюнки покажуть поруч зі скульптурними роботами, підкреслюючи спільний для обох медіа підхід до форми.

Biruchiy contemporary art project — українська мистецька ініціатива, заснована 2006 року на Бірючому острові в Азовському морі. З 2008 року проєкт реалізує ГО «Спілка дослідників сучасного мистецтва».

Після початку повномасштабного російського вторгнення та окупації Бірючого острова резиденція продовжила працювати за межами України. Уже понад рік Biruchiy приймає українських художників у Кортемілії та представляє їхні роботи італійській аудиторії.

Відкриття виставки «Одне крізь інше» відбудеться 21 серпня з 19:00 до 22:00 у просторі BIRUCHIY Cortemilia в П’ємонті.