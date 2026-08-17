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Китай представив людиноподібного робота «Супермен», який стрибає на два метри

Кирило Шостак 17 серпня 2026
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Китайська компанія Unitree Robotics представила експериментального людиноподібного робота під кодовою назвою Superman («Супермен»), здатного стрибати з місця приблизно на два метри та розвивати швидкість до 12,66 м/с, або близько 45,6 км/год. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Під час демонстрації робот із довжиною ніг лише 85 сантиметрів виконав двометровий стрибок без розбігу. У Unitree заявили, що цей показник перевищує можливості людини.

За даними Unitree, від початку розробки до демонстрації нової машини минуло трохи більше трьох місяців. У компанії зазначають, що робот ще перебуває на стадії активного доопрацювання, тому його характеристики надалі можуть змінитися.

Superman наразі залишається експериментальною розробкою. Його використовують для випробування високошвидкісного руху, стрибків, систем балансування і нових приводів. Unitree ще не повідомляла про ціну робота чи плани щодо його серійного виробництва.

Раніше ми писали, що однією з особливостей Superman стала його швидкість. Робот зміг розігнатися до 12,66 м/с. Для порівняння, максимальну швидкість найшвидшої людини — Усейна Болта — під час його рекордного забігу на 100 метрів оцінювали приблизно у 12,42 м/с.

Також нагадаємо, компанія Satyress представила концепт Threehalves — дистанційно керованого робота у вигляді кентавра. Його висота має становити сім футів, або близько 2,1 метра. Машина поєднуватиме людиноподібний торс, чотириноге шасі та голову з рогами.

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