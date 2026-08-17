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Львівський хор «Гомін» установив рекорд України, давши 385 концертів за рік

Іван Назаренко 17 серпня 2026
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Хор «Гомін» Львівського органного залу встановив рекорд України у номінації «Найбільші концертні гастролі в історії України». Національний реєстр рекордів зафіксував, що за один рік колектив провів 385 концертів, повідомили БЖ представники хору.

Рекордний період тривав із 1 серпня 2025 року до 31 липня 2026 року. Відзнаку хору вручили 16 серпня у Києві після концерту в межах туру «Цей хор, цей хор… 2.0».

За цей час «Гомін» виступав не лише в Україні, а й провів гастролі Європою, США та Канадою. У 2026 році колектив із оновленою програмою відвідав 40 українських міст.

Широку популярність хор отримав улітку 2025 року після того, як його виконання пісні Степана Гіги «Цей сон…» стало вірусним у соцмережах. Колектив вирушив у масштабний тур Україною, а згодом провів ще два європейські тури та виступи у Північній Америці.

Програма «Цей хор, цей хор…» присвячена українській естрадній музиці. У ній звучать пісні Володимира Івасюка, Анатолія Горчинського, Ігоря Шамо, Павла Дворського, Романа Савицького, Анатолія Кос-Анатольського, Ігоря Білозіра та Степана Гіги.

Протягом року хор виконував українську духовну музику, партесні концерти, твори Миколи Леонтовича, українські та європейські колядки, а також масштабні класичні твори, зокрема «Реквієм» Моцарта.

«Гомін» заснували 1988 року, а з 2023 року він входить до складу Львівського органного залу.

Окрім концертної діяльності, хор займається благодійністю. За інформацією організаторів, із 2025 року завдяки його благодійним виступам вдалося зібрати понад 50 мільйонів гривень на підтримку Сил безпеки й оборони України, зокрема на дрони, автомобілі для фронту та допомогу постраждалим від війни.

Фото: пресслужба Львівського органного залу
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