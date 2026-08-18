Про The Beatles знімають одразу чотири фільми: у мережі з’явилися фото зі зйомок

У Лондоні помітили знімальну групу майбутнього масштабного байопіка про The Beatles режисера Сема Мендеса. Актори, які зіграють учасників гурту, відтворили знаменитий кадр з обкладинки альбому «Abbey Road» на тому самому пішохідному переході біля однойменної студії. Про це повідомляє The Guardian.

Відео зі знімань з’явилося в соціальних мережах. На кадрах актори в образах музикантів шикуються на тротуарі, а потім переходять дорогу.

Попереду йде Гарріс Дікінсон, який грає Джона Леннона. За ним — Баррі Кеоган у ролі Рінго Старра, Пол Мескаль у ролі Пола Маккартні та Джозеф Квінн, який зіграє Джорджа Гаррісона.

Саме цей перехід став одним із найвідоміших місць, пов’язаних із The Beatles, після виходу альбому «Abbey Road» 1969 року. Нині він є популярною туристичною пам’яткою Лондона.

Альбом «Abbey Road» записували переважно влітку 1969 року. Фото для обкладинки зробили 8 серпня того ж року.

Спочатку музиканти розглядали ідею вирушити на фотосесію до Непалу. Робочою назвою платівки тоді було Everest — на честь марки сигарет, які курив звукорежисер Джефф Емерік. Зрештою від далекої поїздки відмовилися.

Фотограф Ієн Макміллан зробив шість кадрів музикантів, які переходили дорогу. Для знімання він стояв на драбині посеред вулиці. Один із цих кадрів і став обкладинкою альбому.

Сем Мендес оголосив про проєкт у лютому 2024 року. Історію The Beatles планують розповісти одразу в чотирьох фільмах — кожен буде присвячений одному з учасників гурту.

Проєкт створюють за підтримки Sony Pictures та з дозволу Пола Маккартні й Рінго Старра, а також спадкоємців Джона Леннона і Джорджа Гаррісона.

До акторського складу також увійшли Сірша Ронан, яка зіграє Лінду Маккартні, Джеймс Нортон у ролі менеджера гурту Браяна Епштейна та Люсі Бойнтон у ролі Джейн Ешер.

Прем’єра чотирьох фільмів запланована на квітень 2028 року.