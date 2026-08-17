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На вулкані Етна блискавка вбила американського туриста

Кирило Шостак 17 серпня 2026
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На вулкані Етна в Італії внаслідок удару блискавки загинув 30-річний турист зі США. Трагедія сталася у неділю під час сильної грози. Про це повідомляє CBS News.

За попередніми даними, чоловік вирушив у похід на вулкан і міг зайти на територію, закриту для туристів, намагаючись піднятися ближче до вершини.

Близько 20:00 за місцевим часом до туриста дісталися рятувальники та пожежники, яких доставили на місце гелікоптером. Чоловіка виявили без ознак серцевої діяльності.

Його доправили до лікарні Cannizzaro у Катанії, однак медикам не вдалося його реанімувати. Близько 21:30 було констатовано смерть. Ім'я загиблого наразі офіційно не оприлюднювали.

Трагедія сталася на тлі підвищеної активності Етни — найвищого активного вулкана Європи та одного з найактивніших у світі.

Останніми тижнями на вулкані неодноразово фіксували потоки лави та викиди попелу. Вулканічний попіл накривав частину східної Сицилії та впливав на роботу міжнародного аеропорту Катанії.

Щороку Етну відвідують близько 1,5 млн людей. Водночас поєднання вулканічної активності та різких змін погоди може робити перебування на горі особливо небезпечним.

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