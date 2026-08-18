Венеційський кінофестиваль включив російський фільм «Дау» до програми: реакція України

Міністерство закордонних справ та Міністерство культури України засудили включення фільму російського режисера Іллі Хржановського «Дау» до програми 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Про це йдеться у спільній заяві відомств від 17 серпня.

У міністерствах наголосили, що надання одного з найпрестижніших світових культурних майданчиків проєкту, пов’язаному з мережами впливу Росії, є особливо проблемним на тлі війни проти України.

«У той час, коли Росія продовжує агресивну війну проти України, систематично руйнуючи наші міста, культурну спадщину та національну ідентичність, надання однієї з найпрестижніших культурних платформ світу проєкту, пов’язаному з російською державою та її мережами впливу, надсилає вкрай тривожний сигнал», — йдеться у заяві.

Робота над проєктом розпочалася 2006 року. Спочатку Хржановський задумував його як фільм про радянського фізика Льва Ландау, однак згодом він переріс у серію окремих робіт.

Для зйомок у Харкові побудували масштабні декорації радянського науково-дослідного інституту, де жили й працювали сотні професійних і непрофесійних акторів.

Версія «Дау», яку мають показати у Венеції, містить кадри, зняті у 2008–2011 роках, а також новий матеріал.

Проєкт фінансував російський бізнесмен Сергій Адоньєв, який перебуває під санкціями України та США. 2019 року Хржановський розповідав The Guardian, що Адоньєв надав на створення «Дау» близько 25 млн євро.

Одну з головних ролей виконав диригент Теодор Курентзіс, який 2014 року набув російського громадянства. Його оркестр MusicAeterna отримував фінансування від російських державних структур, зокрема банку ВТБ.

У МЗС та Мінкульті наголосили, що їхня позиція не є закликом до цензури.

«Ми закликаємо Венеційський міжнародний кінофестиваль і всю культурну спільноту визнати, як Росія перетворює культуру на інструмент своєї гібридної війни, і припинити розглядати підтримувані Кремлем культурні проєкти як політично нейтральні», — заявили у відомствах.