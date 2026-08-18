OpenAI запускає «ChatGPT для підлітків» із посиленим захистом

OpenAI запускає новий сервіс «ChatGPT для підлітків», який передбачатиме додаткові обмеження та інструменти безпеки для неповнолітніх користувачів, повідомляє компанія у своєму блозі.

Нововведення об’єднає низку захисних функцій, які OpenAI впроваджувала протягом останнього року. Зокрема, якщо підліток активно користуватиметься ChatGPT протягом 90 хвилин у межах трьох годин, система запропонує йому зробити перерву.

Також підлітки або їхні батьки зможуть встановлювати «Тихі години», коли ChatGPT буде недоступний, та «Навчальні години», під час яких за замовчуванням працюватиме навчальний режим чатбота.

OpenAI також заявила, що посилила обмеження, які мають не дозволяти ChatGPT висловлювати особисті почуття до користувача. Крім того, підліткам нагадуватимуть про ризики перед завантаженням особистих або конфіденційних фотографій.

Компанія обіцяє також обмежувати доступ неповнолітніх до потенційно шкідливого або невідповідного віку контенту, водночас залишаючи можливості для навчання і творчості.

Користувачів, які під час реєстрації вкажуть вік до 18 років, автоматично переводитимуть у захищений режим. OpenAI також планує використовувати ШІ для оцінки віку та застосовувати підліткові налаштування до тих, кого система вважатиме неповнолітніми, навіть якщо в профілі вказано інший вік.

Нові функції запускають на тлі критики та судових позовів проти OpenAI. Родини неповнолітніх у низці справ стверджували, що взаємодія з ChatGPT могла сприяти небезпечній поведінці або погіршувати психологічний стан молодих користувачів. Компанія відкидає звинувачення та заявляє, що постійно посилює захисні механізми.

Нагадаємо, Spotify планує окремо позначати артистів, створених за допомогою штучного інтелекту, та виключати їх із персоналізованих рекомендацій. Нові правила мають допомогти користувачам відрізняти реальних виконавців від вигаданих ШІ-персонажів.