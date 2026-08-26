Трамп допускає демонтаж Центру Кеннеді у Вашингтоні — раніше президент хотів його перейменувати на свою честь

Адміністрація Дональда Трампа допустила знесення Національного центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні, якщо комплекс не отримає близько $250 мільйонів на реконструкцію. Про це йдеться у судовому документі, поданому юристами адміністрації, пише The Guardian.

У документі стверджують, що без ремонту будівля продовжить занепадати та зрештою може стати небезпечною для експлуатації. У такому разі її, на думку представників адміністрації, доведеться демонтувати. Серед можливих варіантів використання ділянки вони згадали великий відкритий амфітеатр із видом на річку Потомак.

Це перший випадок, коли союзники Трампа у суді заговорили про знесення Центру Кеннеді. Раніше йшлося про можливе закриття комплексу на два роки для проведення необхідних робіт.

Судовий документ з'явився після окремої суперечки щодо спроб Трампа додати своє ім'я до назви центру. У травні федеральний суддя Крістофер Купер постановив, що змінити офіційну назву Центру Кеннеді може лише Конгрес США. Він наголосив, що меморіал створили саме на честь Джона Кеннеді.

Попри це, 13 серпня рада центру проголосувала 20 голосами проти 3 за новий напис на будівлі: «The John F Kennedy Center for the Performing Arts Restored and Renovated by President Donald J Trump». Територію навколо комплексу також запропонували назвати «President Donald J Trump Plaza».

Позов проти цих змін подала конгресвумен-демократка Джойс Бітті. Після травневого рішення суду ім'я Трампа прибрали з фасаду в червні, а місце напису досі закриває великий тент. Цього тижня суд має розглянути вимогу Бітті остаточно заборонити нове маркування будівлі.

Центр Кеннеді відкрили у 1971 році як меморіал Джона Кеннеді. У комплексі заввишки 30 метрів розташовані концертний зал, оперний театр і драматичний театр. За понад пів століття там виступали, зокрема, Френк Сінатра, Бейонсе, Роберт Де Ніро та Лін-Мануель Міранда.

Водночас після переходу центру під контроль Трампа його фінансові показники погіршилися: адміністрація скоротила частину персоналу та змінила програмну політику. За даними The Washington Post, після рішення ради перейменувати комплекс та розмістити на ньому ім'я Трампа продаж квитків додатково обвалився.