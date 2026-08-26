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«Титанік» стрімко руйнується і може зникнути вже найближчим часом

Кирило Шостак 26 серпня 2026
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Корабель «Титанік», який понад сто років лежить на глибині близько 3800 метрів у Північній Атлантиці, продовжує швидко руйнуватися. Дослідники попереджають, що невдовзі від знаменитого лайнера може майже нічого не залишитися, повідомляє Bild.

Однією з головних причин розпаду є мікроорганізми, які поступово роз’їдають сталь конструкцій судна. Вони утворюють характерні іржаві нарости, що послаблюють корпус. Додатково на уламки впливають морські течії, сіль і високий тиск на великій глибині.

Частини перил і палуб уже відламалися, а деякі ділянки корпусу обвалилися. Підводні зйомки показують, що окремі елементи корабля стають дедалі менш упізнаваними.

Деякі дослідники вважають, що приблизно за 20 років від лайнера залишиться переважно купа іржавого металу. Є й песимістичніші прогнози, за якими значна частина уламків може зникнути вже до 2030 року.

Водночас експедиції намагаються зберегти «Титанік» принаймні у цифровому вигляді. Для цього створюють сотні тисяч знімків високої роздільної здатності, на основі яких формують детальні 3D-моделі корабля.

Це дозволить дослідникам і надалі вивчати лайнер навіть після того, як його конструкції остаточно зруйнуються.

«Титанік» затонув 1912 року після зіткнення з айсбергом. У катастрофі загинули понад 1500 людей.

Раніше ми розповідали, що у серпні середня температура поверхні Світового океану сягнула рекордних 21,1°C — найвищого показника за всю історію спостережень.

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