Померла Яйої Кусама — японська художниця, відома «кімнатами нескінченності» та роботами в горошок

Японська художниця Яйої Кусама, відома своїми яскравими скульптурами та інсталяціями, померла у віці 97 років. Вона пішла з життя ще 14 серпня в лікарні Токіо, до останніх днів вона продовжувала малювати, пише BBC.

Кусама стала однією з найвпізнаваніших художниць світу завдяки яскравим роботам, де часто використовувала мотиви візерунків у горошок, дзеркал і гарбузів.

Особливо відомою стала серія «Кімнати нескінченності» («Infinity Mirror Rooms») — інсталяції, в яких дзеркала створюють ілюзію безмежного простору. Її виставки відвідували мільйони людей, а роботи продавалися за одними з найвищих цін серед творів жінок-художниць.

Кусама народилася 1929 року в японському місті Мацумото. Ще в дитинстві вона переживала галюцинації, які згодом стали одним із джерел її художньої мови. Вона описувала, як одного разу побачила червоний квітковий візерунок, що наче заповнив усю кімнату та її власне тіло.

У 1950-1960-х роках Кусама переїхала до США, де долучилася до нью-йоркської авангардної сцени. Водночас художниця вважала, що її ідеї привласнювали впливові чоловіки-митці, зокрема Енді Воргол, Клас Ольденбург і Лукас Самарас.

Розчарувавшись у мистецькому середовищі Нью-Йорка, Кусама повернулася до Японії. Вона оселилася у психіатричній лікарні в Токіо, де добровільно прожила десятиліття, продовжуючи працювати у власній студії неподалік.

Попри те, що в Японії її творчість спочатку сприймали неоднозначно, міжнародне визнання мисткині поступово зростало. У 1993 році Кусама стала першою японською художницею, яка представляла країну на Венеційській бієнале як сольна участниця.

Наступними десятиліттями її роботи почали виставляти провідні музеї світу. У 2022 році одну з картин Кусами продали на аукціоні приблизно за $10,5 млн, а її творчість також стала основою масштабних комерційних колаборацій, зокрема з Louis Vuitton.

Окреме місце у творчості Кусами посідали гарбузи. Цей образ вона пов'язувала із затишком, стабільністю та спокоєм. Її скульптура «Червоний гарбуз» — перше, що зустрічає відвідувачів японського острова Наосіма, які прибувають поромом.