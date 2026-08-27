Сценарій байопіку про Оззі Осборна вже готовий — творці шукають режисера

Сценарій байопіку про Оззі Осборна вже готовий, а творці фільму шукають режисера. Про це розповів син рок-музиканта Джек Осборн, який разом із матір’ю Шерон працює над стрічкою для Sony, пише Rolling Stone.

За словами Джека, команда вже має на прикметі актора на роль Оззі, однак поки не може розкрити його ім’я. «Переговори вже відбулися. Якщо все складеться, буде круто», — сказав він.

Джек наголосив, що фільм має відповідати очікуванням шанувальників Оззі. Він виступає проти «артхаусного» чи надто складного трактування історії музиканта та хоче показати його життя таким, яким його знають фанати.

Jack Osbourne offered an update about the forthcoming film about his father, Ozzy Osbourne.



"I’m always saying in the meetings, ‘We’ve got to give the fans what they want. We can’t make this artsy, esoteric biopic.’"



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Байопік про Оззі Осборна перебуває в розробці щонайменше з 2021 року. Сценарій спочатку доручили Лі Голлу, а Шерон Осборн стала однією з продюсерок проєкту. Фільм має розповісти не лише про кар’єру Оззі, а й про його стосунки із Шерон.

У 2024 році Оззі жартував, що фільм можуть закінчити вже після його смерті, і казав, що хоче побачити його за життя. Осборн помер у липні 2025 року у віці 76 років.