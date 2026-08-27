У Парижі відкрився перший бутик незвичного вершкового масла

У Парижі запрацював Le Butter Shop — магазин, чий власник називає його першим у французькій столиці бутиком, що спеціалізується тільки на вершковому маслі. Про це пише Euronews.

У продажу представлено близько 30 видів масла від невеликих сімейних виробників із Бретані, долини Луари та з півночі Франції. Серед товарів є як класичне масло, так і з незвичними смаками — з шалотом, перцем, морськими водоростями, диким часником, лимоном і зеленим перцем.

Le Butter Shop відкрив свої двері у липні, і з першого ж дня привертав увагу жителів Парижа. «З самого першого дня тут панує справжнє божевілля. Більшість людей приходять, щоб спробувати один-два сорти масла, а в підсумку пробують аж 25, бо їм просто дуже цікаво», — поділився власник магазину Ерван Лео.

Також у крамниці продають солодкі варіанти з ваніллю, малиною, полуницею та шоколадом. Перед покупкою відвідувачі можуть продегустувати масло, а придбати його можна різної ваги: від порції 10 грамів до кілограмового блоку.

Лео, який також займається організацією дегустацій вина, порівнює масло з вином. За його словами, різні сорти мають власні смакові відтінки й можуть по-різному доповнювати страви.

Для виробництва масла постачальники використовують молоко добірних корів із підвищеним вмістом жиру. Лео зазначає, що навіть кілька додаткових відсотків жирності помітно впливають на смак продукту.

У майбутньому в Le Butter Shop планують експериментувати з новими смаками, зокрема продавати масло зі смаком круасана та фіалки.

Франція залишається одним із найбільших споживачів вершкового масла у світі — за даними Міністерства сільського господарства країни, на одного жителя припадає близько 8 кг продукту на рік.