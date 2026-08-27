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У КМДА пояснили демонтаж огорожі Байкового кладовища, на ремонт якої виділили 46,5 мільйона гривень

Іван Назаренко 27 серпня 2026
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У КМДА пояснили демонтаж огорожі Байкового кладовища, на ремонт якої виділили 46,5 мільйона гривень

У КМДА пояснили демонтаж огорожі Байкового кладовища, на капремонт якої раніше виділили 46,5 мільйона гривень. Демонтована конструкція була зведена в середині ХХ століття, не має статусу пам’ятки та потребує оновлення через значну зношеність, повідомила пресслужба Київради.

Раніше про демонтаж червоної цегляної огорожі повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов. Він звернув увагу на те, що 8 липня місто уклало договір на її капітальний ремонт і протизсувні роботи вартістю 46,5 мільйона гривень, після чого частину конструкції розібрали, а цеглу склали поруч.

У ритуальній службі КП «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» заявили, що ця огорожа не належить до об’єктів історичної спадщини. Водночас вона виконує не лише функцію паркану, а й підпірної стінки — стримує ґрунт та запобігає руйнуванню схилу. Через зношеність конструкції її вирішили оновити та укріпити.

Частину огорожі з боку вулиці Байкової вже відремонтували та одночасно укріпили схил. Наступну ділянку планують ремонтувати з боку вулиці Миколи Грінченка.

Водночас на території самого Байкового цвинтаря є елементи, які мають історичну цінність. Кладовище має статус пам’ятки історії національного значення, а серед його об’єктів — давні склепи, пам’ятники, меморіальні споруди та брами віком близько 200 років.

У комунальному підприємстві запевнили, що старовинні брами та інші цінні елементи не демонтуватимуть без відповідних процедур. Їх мають ремонтувати й відновлювати за проєктом реставрації та із залученням профільних фахівців.

Фото: Haidamac / Wikimedia Commons
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