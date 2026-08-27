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У Британії вперше провели операцію на мозку за допомогою ШІ

Кирило Шостак 27 серпня 2026
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У Великій Британії вперше у світі провели операцію на головному мозку з використанням штучного інтелекту в реальному часі. Система допомагала хірургам під час видалення пухлини, аналізуючи відео операції та підказуючи, де можуть розташовуватися важливі судини й нерви. Про це повідомляє BBC.

Пацієнтом став 48-річний Ріс Гібберт із Бедфордширу. У нього виявили доброякісну пухлину гіпофіза розміром 11 міліметрів, яка почала тиснути на зорові нерви та звужувати периферичний зір.

Пухлина розташовувалася поруч із сонними артеріями та зоровими нервами, тому під час операції існував ризик пошкодити критично важливі структури. Для їхнього розпізнавання хірурги використали спеціально розроблену систему ШІ.

Під час втручання ендоскоп ввели через ніс до основи черепа. На окремому екрані система в реальному часі аналізувала відео, відстежувала хірургічні інструменти та позначала ділянки, де з найбільшою ймовірністю розташовані судини й нерви. Також вона показувала безпечніші зони для видалення пухлини.

Розробники порівнюють принцип роботи технології з розпізнаванням облич на смартфоні, однак у цьому випадку система розпізнає приховані анатомічні структури.

ШІ навчали на сотнях відеозаписів операцій із видалення пухлин гіпофіза. За словами професора Хані Маркуса, який брав участь у процедурі, система може працювати як «друга пара очей» для хірурга. Водночас остаточні рішення під час операції залишаються за медиками.

Операція пройшла успішно. За словами Гібберта, після втручання його зір значно покращився, а протягом наступних восьми тижнів він також відчув повернення енергії та зникнення симптомів, які дошкуляли йому раніше.

Технологію розробили дослідники Університетського коледжу Лондона за підтримки Національного інституту досліджень у сфері охорони здоров’я та Google. Тепер команда готується до масштабнішого дослідження системи.

Нагадаємо, компанія Meta передасть 15 тисяч пар Ray-Ban Meta організації Vision Ireland — національній благодійній організації, яка підтримує незрячих людей і людей із порушеннями зору. Окуляри безплатно розподілятимуть серед учасників програми.

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