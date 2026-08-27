Російська атака зруйнувала склад ROSHEN на Київщині

Уранці 27 серпня внаслідок масованої російської атаки було зруйновано склад компанії ROSHEN у селі Чубинському Київської області. Він використовувався для зберігання та подальшого постачання готової кондитерської продукції, повідомляє пресслужба компанії.

У компанії повідомили, що ніхто зі співробітників не постраждав. Під час повітряної тривоги всі працівники перебували в укритті. На місці працюють підрозділи ДСНС, триває ліквідація наслідків та оцінювання завданих збитків.

«Нинішня атака призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів», – зазначає виробник.

Компанія вже перерозподіляє запаси та залучає альтернативні складські потужності, щоб скоротити можливі перебої у поставках.

Це вже друга атака на складські об’єкти ROSHEN від початку повномасштабного вторгнення. У лютому 2026 року було зруйновано склад готової продукції компанії в Яготині.

Нагадаємо, раніше внаслідок російської атаки було пошкоджено розподільчий центр мережі магазинів EVA та інтернет-магазину EVA.UA у Броварах.

Крім того, внаслідок російської атаки на Київ 16 серпня постраждав офіс видавництва BookChef. Пошкоджено вікна і фасад, частину складських приміщень, де зберігалися книжки, фотозону, яку готували до виставок, а також маркетингові матеріали та мерч.

Громадська спілка «Українська видавнича асоціація» звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням скликати засідання РНБО щодо стану та відновлення видавничої галузі й критичної інфраструктури книговидання. В асоціації заявляють, що після серії російських атак галузь зазнала значних втрат, а чинних механізмів компенсації недостатньо.