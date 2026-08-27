Перша за 11 років: харківська артстудія Bob Basset представить нову колекцію на Ukrainian Fashion Week

Харківська артстудія Bob Basset повертається на Ukrainian Fashion Week із новою колекцією MUTABOR — першою повноцінною fashion-колекцією бренду з 2015 року. Її представлять 4 вересня в межах UFW SS27. Про це команді БЖ повідомили організатори заходу.

Bob Basset працює понад 30 років і відома шкіряними масками, wearable art та артоб’єктами. Роботи студії використовували Slipknot, Metallica, Korn, Авріл Лавін та інші артисти, а 2010 року Ріккардо Тіші замовив маски Bob Basset для чоловічої колекції Givenchy. Востаннє повноцінну нову колекцію на UFW студія представляла 2015 року.

В основі MUTABOR — тема трансформації. Студія переосмислила свої знакові архівні маски та доповнила їх новими костюмами й аксесуарами, перетворивши окремі образи на повноцінних персонажів.

Колекція складається з трьох образів — Собаки, Коня та Птаха. Кожен із них побудований навколо поступового перетворення людського тіла: маски доповнюють конструкції для рук і ніг, одяг та аксесуари, які змінюють силует і пластику людини.

Для образу Собаки студія повернулася до архівної маски Anubis та шкіряних Dog Paws, створених ще 2009 року. Оригінальну конструкцію «лапотуфель» було складно повторювати, однак завдяки сучасним технологіям її переробили так, щоб адаптувати до різних розмірів і надалі відтворювати серійно.

Другий образ розвиває Pony Mask 2011 року — одну з найвідоміших робіт Bob Basset. За роки існування студія виготовила близько 500 таких масок. Для MUTABOR до неї додали нові конструкції копит для рук і ніг та інші елементи, які формують повний образ Коня.

Третій образ створений на основі маски Чумного Доктора 2015 року. У новій колекції її видовжений дзьоб перетворюється на голову Птаха. Для образу також створили нові лапи та шкіряну куртку, яка складається з понад 350 елементів. На відміну від більшості предметів колекції, її виготовили вручну як унікальний couture-об’єкт.

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У MUTABOR Bob Basset також активніше поєднує традиційну роботу зі шкірою із 3D-моделюванням та сучасними технологіями виготовлення форм. Це дозволяє відтворювати частину складних предметів, які раніше існували лише як одиничні ручні роботи.

Колекція стане дебютною для Аріни Петрової у ролі креативної директорки Bob Basset. Вона працює у студії близько дев’яти років і пройшла шлях від базових виробничих завдань до самостійної роботи з дизайном, формою та 3D-моделями. У MUTABOR Петрова відповідала як за концепцію, так і за створення нових скульптурних та цифрових форм.

Назва MUTABOR походить від латинського слова, що означає «я змінюся» або «я перетворюся», та відсилає до казки Вільгельма Гауфа «Каліф-Лелека», де це слово дозволяло героям перетворюватися на тварин.

Побачити колекцію можна буде 4 вересня на Ukrainian Fashion Week з 13:00 до 21:00. О 19:00 відбудеться окремий аудіовізуальний перформанс, під час якого образи Собаки, Коня та Птаха поступово формуватимуться на моделях.

Перформанс супроводжуватиме виступ української віолончелістки та композиторки Kyurtash і французького музиканта Alix Casale.