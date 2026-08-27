В Іспанії викрали одну з найцінніших колекцій золота бронзового віку

В іспанському місті Вільєна з музею за кілька хвилин викрали колекцію золотих артефактів бронзового віку, яким близько 3 тисяч років. Про це повідомляє Bloomberg.

Йдеться про браслети, чаші, пляшки та інші предмети, переважно виготовлені із золота. Колекцію знайшли 1963 року, її датують приблизно 1000 роком до нашої ери. Вона вважається однією з найважливіших у світі збірок золотих виробів цього періоду.

Пограбування сталося рано-вранці. За даними місцевої влади, спочатку спрацювала сигналізація у спортивному центрі, а за кілька хвилин — у музеї.

Зловмисники прибули двома автомобілями і проникли всередину через вікно. Щоби схопити цінності, їм знадобилося лише три-чотири хвилини.

Під час втечі вони впустили невелику золоту корону, яка належала статуї немовляти Христа.

Вартість золота у викрадених предметах оцінюють приблизно в €1,7 млн. Водночас у мерії наголошують, що через історичну значущість колекція фактично є безцінною.

Розслідуванням займається Цивільна гвардія Іспанії. Правоохоронці припускають, що до пограбування могли бути причетні професійні злочинці, та аналізують записи камер спостереження.

Нагадаємо, у Регіональному музеї Мессіни на Сицилії невідомі викрали чотири твори мистецтва, серед яких три панелі «Поліптиха Сан-Грегоріо» ренесансного художника Антонелло да Мессіни. Це один із найдорожчих мистецьких творів, пов’язаних із Сицилією.