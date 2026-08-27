«Натюрморт: Винищення України»: у Лондоні відкрили виставку картин, написаних сажею зі знищеної Росією будівлі в Харкові

Британський художник Пірс Секунда представив у Лондоні виставку «Натюрморт: Винищення України» («Nature Morte: The Extermination of Ukraine»), присвячену знищенню української культурної спадщини та викраденню українських дітей Росією. Експозиція триватиме до 6 вересня у Fitzrovia Gallery, пише The Art Newspaper.

Для створення 21 роботи Секунда використав сажу зі споруди Харківської обласної державної адміністрації, зруйнованої російським обстрілом. Матеріал художнику передав його друг, воєнний кореспондент Джером Старкі. Загалом над проєктом Секунда працював близько трьох років і кілька разів приїздив до України.

Художник зобразив традиційні українські продукти та страви, зокрема борщ і пампушки. Картини об’єднані у чотири композиції: «Депортація українських дітей», «Пограбування українського мистецтва та культури», «Мілітаризація українських дітей» та «Спроба знищення одеського собору».

Кожна робота містить QR-код. Він веде на досьє про людину, яку українська влада пов’язує зі злочинами, що стосуються відповідної теми.

Загалом у проєкті згадується 21 особа. Для підготовки матеріалів Секунда консультувався з українськими музейниками, архівістами, представниками громадських організацій, культурними працівниками, державними службовцями та дослідниками.

Наприклад, у серії про депортацію дітей на вершині композиції розміщена робота із зображенням хліба, пов’язана з патріархом РПЦ Кирилом. Нижче розташовані роботи, присвячені представникам релігійних і цивільних структур, яких звинувачують у сприянні русифікації українських дітей та знищенню їхньої культурної ідентичності.

Окремо на виставці представили карту України із 6374 зафіксованими місцями пошкодження культурних об’єктів. Її створили на основі даних Української лабораторії моніторингу спадщини. Також відвідувачам показують 40-хвилинний документальний фільм про дослідження Секунди в Україні.

15% коштів від продажу робіт художник передасть на відновлення собору на території Києво-Печерської лаври, який постраждав від російського удару в червні. Виставка приурочена до 35-ї річниці незалежності України.