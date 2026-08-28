Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

У Франції через навалу медуз частково зупинили одну з найбільших АЕС Європи

Ірина Маймур 28 серпня 2026
1297
У Франції через навалу медуз частково зупинили одну з найбільших АЕС Європи

Масове скупчення медуз частково зупинило роботу АЕС «Гравлін» на півночі Франції — однієї з найбільших атомних електростанцій Європи. Медузи забили фільтри системи, через яку станція отримує морську воду для охолодження, повідомляє BBC.

На АЕС зупинили енергоблоки №3 і №6, а потужність №1 і №2 знизили як запобіжний захід. Ще два блоки не працюють з інших причин: №4 зупинений через технічну несправність, №5 перебуває на плановому техобслуговуванні. Таким чином, станом на 27 серпня жоден із шести енергоблоків станції не працював у звичайному режимі на повній потужності.

«Гравлін» розташована між Дюнкерком і Кале та є однією з найбільших атомних електростанцій Франції. Вона має шість енергоблоків потужністю 900 МВт кожен. Для охолодження станція забирає воду з каналу, сполученого з Північним морем.

У теплі місяці медузи активізуються. За словами експертів, через спекотну погоду збільшується кількість планктону біля поверхні води, і це приваблює тварин ближче до узбережжя. Великі скупчення медуз можуть забивати фільтри, через які проходить вода для системи охолодження.

Щоб зменшити ризик таких випадків, станція співпрацює з рибалками, які виловлюють медуз біля узбережжя та випускають їх далі в море.

Подібна ситуація на АЕС «Гравлін» уже траплялася торік у серпні. Медузи також спричиняли проблеми на АЕС «Торнесс» у Шотландії 2011 року та «Оскарсгамн» у Швеції у 2013-му. Проте загалом такі випадки нечасті.

Фото на обкладинці: Ryan Reed / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Хіт Доллі Партон «Jolene» очолив світовий чарт Spotify після смерті співачки Перша за 11 років: харківська артстудія Bob Basset представить нову колекцію на Ukrainian Fashion Week «Натюрморт: Винищення України»: у Лондоні відкрили виставку картин, написаних сажею зі знищеної Росією будівлі в Харкові В Іспанії викрали одну з найцінніших колекцій золота бронзового віку
Балада про Доллі Партон 26 серпня 2026 Мова речей: як мистецтво стало інструментом культурної дипломатії 26 серпня 2026 Матір динозаврів: як скульпторка Марієлена Маріотті оживляє доісторичних тварин 26 серпня 2026 «Гірке Різдво»: Альмодовар знову знімає про біль та славу (і кіно) 25 серпня 2026 Рейв у тумані та куби, що левітують: як Brave! Factory вже сьомий рік відзначає День Незалежності 25 серпня 2026 На вагу солоду: український крафт як гордість нації 24 серпня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку