У Франції через навалу медуз частково зупинили одну з найбільших АЕС Європи

Масове скупчення медуз частково зупинило роботу АЕС «Гравлін» на півночі Франції — однієї з найбільших атомних електростанцій Європи. Медузи забили фільтри системи, через яку станція отримує морську воду для охолодження, повідомляє BBC.

На АЕС зупинили енергоблоки №3 і №6, а потужність №1 і №2 знизили як запобіжний захід. Ще два блоки не працюють з інших причин: №4 зупинений через технічну несправність, №5 перебуває на плановому техобслуговуванні. Таким чином, станом на 27 серпня жоден із шести енергоблоків станції не працював у звичайному режимі на повній потужності.

«Гравлін» розташована між Дюнкерком і Кале та є однією з найбільших атомних електростанцій Франції. Вона має шість енергоблоків потужністю 900 МВт кожен. Для охолодження станція забирає воду з каналу, сполученого з Північним морем.

У теплі місяці медузи активізуються. За словами експертів, через спекотну погоду збільшується кількість планктону біля поверхні води, і це приваблює тварин ближче до узбережжя. Великі скупчення медуз можуть забивати фільтри, через які проходить вода для системи охолодження.

Щоб зменшити ризик таких випадків, станція співпрацює з рибалками, які виловлюють медуз біля узбережжя та випускають їх далі в море.

Подібна ситуація на АЕС «Гравлін» уже траплялася торік у серпні. Медузи також спричиняли проблеми на АЕС «Торнесс» у Шотландії 2011 року та «Оскарсгамн» у Швеції у 2013-му. Проте загалом такі випадки нечасті.