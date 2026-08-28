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Хіт Доллі Партон «Jolene» очолив світовий чарт Spotify після смерті співачки

Ірина Маймур 28 серпня 2026
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Пісня Доллі Партон «Jolene» очолила глобальний чарт Spotify після смерті легендарної кантрі-співачки. 26 серпня композицію прослухали понад 4,7 мільйона разів у світі — напередодні вона посідала 26-те місце.

На другому місці глобального рейтингу опинився ще один хіт Партон — «9 to 5» із майже 3,95 мільйона прослуховувань. «Islands in the Stream», записана разом із Кенні Роджерсом, піднялася на четверту сходинку.

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Сама Партон стала другою найбільш прослуховуваною артисткою у світі на Spotify, поступившись лише пуерториканському співаку Bad Bunny. У США вона вперше у своїй кар’єрі очолила рейтинг артистів сервісу.

Американський чарт пісень Партон також фактично очолила одразу кількома композиціями: «Jolene», «9 to 5» та «Islands in the Stream» посіли перші три місця. «I Will Always Love You» піднялася на шосте, а «Coat of Many Colors» — на сьоме. Загалом до американського топ-200 Spotify потрапили 15 її пісень.

Прев'ю відео

Після смерті співачки інтерес до її музики різко зріс. За даними Variety, у день смерті Партон кількість прослуховувань її каталогу на Spotify збільшилася на 1260% у світі порівняно із середнім показником попереднього тижня. У США зростання становило 2320%. Прослуховування самої «Jolene» у світі зросли на 630%.

Доллі Партон померла 25 серпня у віці 80 років. За понад пів століття кар’єри вона написала понад 3000 пісень, серед яких «Jolene», «9 to 5» та «I Will Always Love You», і здобула 11 премій «Ґреммі».

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