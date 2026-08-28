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За оповіданням Стівена Кінга «Крауч-Енд» знімуть мінісеріал

Ірина Маймур 28 серпня 2026
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За оповіданням Стівена Кінга «Крауч-Енд» знімуть мінісеріал

Стримінговий сервіс Amazon Prime Video запустив у виробництво шестисерійний мінісеріал «Crouch End» («Крауч-Енд») за однойменним оповіданням Стівена Кінга 1980 року. Це буде перша екранізація твору письменника, створена у Великій Британії, пише Variety.

Події розгортаються в Крауч-Енді — реальному районі на півночі Лондона, який і дав назву оповіданню.

За сюжетом, кінозірка Доріс Фрімен приходить до лондонського відділку поліції та повідомляє про загадкове зникнення чоловіка. Вона стверджує, що до цього причетні дивні явища.

Розслідування веде інспектор Тед Веттер. Він має з’ясувати, чи говорить Доріс правду, чи могла сама бути причетною до зникнення чоловіка — або ж у Крауч-Енді справді відбувається щось надприродне.

У Prime Video описують майбутній серіал як «поєднання кримінального трилера та надприродної загадки».

Оригінальне оповідання містить численні відсилання до творчості Говарда Філіпса Лавкрафта. Уперше його опублікували в антології «Нові оповіді міфів Ктулху» («New Tales of the Cthulhu Mythos»), а згодом включили до збірки Кінга «Нічні жахи та фантастичні видіння» («Nightmares & Dreamscapes»).

Адаптацією займається Пол Томалін, відомий за детективним серіалом «Тіла» (Bodies). Він також стане виконавчим продюсером. Режисером виступить Том Шенкленд, який працював над серіалом «Змій» (The Serpent).

Серіал виробляють британська компанія Mammoth Screen та студія Fifth Season, яка працювала, зокрема, над «Розривом» (Severance).

За інформацією Variety, кастинг уже розпочався, однак акторський склад поки не оголосили. Дата прем’єри також невідома.

Пол Томалін розповів, що після прочитання «Крауч-Енда» проза Кінга роками «переслідувала його в нічних кошмарах», а можливість екранізувати оповідання він назвав здійсненням мрії.

Сам Крауч-Енд за десятиліття після виходу оповідання став популярним районом серед представників британської кіно- та телеіндустрії — там живуть сценаристи, продюсери й актори.

Фото на обкладинці: Kevin Payravi / Wikimedia Commons
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