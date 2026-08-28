Помер король Норвегії Гаральд V — на тлі гучних скандалів у власній родині

Король Норвегії Гаральд V помер у віці 89 років. Він був найстаршим чинним монархом Європи та очолював країну понад 35 років. Про це повідомляє The Guardian.

Про смерть глави держави повідомив королівський двір Норвегії. Гаральд V пішов з життя у п’ятницю, 28 серпня, о 6:35 в Університетській лікарні Осло.

Новим королем Норвегії стане його син Гокон. До смерті батька він був першим у черзі на престол, а наступною в порядку спадкування є його донька, принцеса Інгрід Александра.

Напередодні королівський палац повідомив, що стан Гаральда різко погіршився до дуже тяжкого. Останніми роками він нерідко мав проблеми зі здоров’ям, однак відмовлявся зрікатися престолу, наголошуючи, що присягав служити країні довічно.

Після повідомлення про смерть короля по всій Норвегії приспустили прапори. Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявив, що країна втратила монарха, який понад три десятиліття залишався важливою постаттю для норвезького суспільства. Співчуття родині й норвезькому народові висловили король Швеції Карл XVI Густав та британський король Чарльз III.

Гаральд V зійшов на престол 17 січня 1991 року після смерті свого батька Улафа V. Його вважали одним із модернізаторів норвезької монархії. Король реформував роботу двору, а в публічних виступах наголошував на єдності, толерантності та розмаїтті суспільства.

Зміна монарха відбувається на тлі складного періоду для вінценосної родини. Дружина нового короля Метте-Маріт останнім часом зазнала критики після оприлюднення документів про її багаторічне листування з Джеффрі Епштейном вже після його засудження. Вона згодом публічно висловила жаль через ці контакти.

Крім того, син Метте-Маріт від попередніх стосунків Маріус Борг Хойбі у червні був засуджений до чотирьох років ув’язнення за низку злочинів, зокрема два зґвалтування. Він оскаржив вирок. На тлі скандалів підтримка монархії в Норвегії останніми роками знизилася.

Гаральд V був праправнуком британської королеви Вікторії. До сходження на престол він навчався в Оксфорді та тричі представляв Норвегію у вітрильному спорті на Олімпійських іграх.