Російський дрон поцілив у склад із книжками Readeat, Book.uа та кількох українських видавництв

Російські війська завдали удару по українській книжковій та видавничій інфраструктурі, знищивши в Київській області склад із книжками магазинів Readeat, Book.ua, видавництв Vivat і «Основи». БЖ зібрало дані про наслідки російських влучань в об’єкти української книговидавничої галузі.

У селі Святопетрівському Київської області російський безпілотник «Shahed» влучив безпосередньо у склад «Нової пошти», де зберігалися книжки Readeat, Book.ua та низки українських видавництв, повідомив засновник мережі книгарень Readeat і сервісу BookTicket Дмитро Феліксов.

Через атаку частину книжкової продукції знищено, а відправлення замовлень тимчасово призупинили. Згодом Феліксов опублікував фотографії з місця та підтвердив масштаби пошкоджень.

«Перебудовуємо ланцюги постачання. Шукаємо нові складські рішення і механізми справедливої компенсації втраченого. Будемо працювати далі. І найголовніше сьогодні — люди цілі», — додав він.

Про збитки також повідомила пресслужба видавництва «Уроборос», чиї книги були представлені в магазинах Readeat.

« Наші книги в партнерів Readeat і Book.ua, очевидно, все... », — констатує видавництво.

У book.uа повідомили, що на складі зберігався весь запас паперових книжок інтернет-магазину. За попередньою інформацією, значну частину товару пошкоджено або знищено. Через це book.uа тимчасово не приймає та не відправляє онлайн-замовлення на паперові книжки — на сайті наразі доступні лише електронні видання. Фізичні книгарні мережі працюють у звичному режимі.

Серед знищених на складі були й тиражі видавництва Vivat. Співвласниця видавництва Юлія Орлова повідомила, що там зберігалося багато новинок та книжок українських авторів, підготовлених до фестивалю «Книжкова країна».

«В цій лотереї, куди прилетить цієї ночі, ми програли. Тому сьогодні склад в Києві, де зберігалися і книжки Vivat, згорів», — написала Орлова.

Частину запасів Vivat раніше встигло перевезти до Львова та розподілити між книгарнями. Водночас через втрату значної кількості книжок участь видавництва у «Книжковій країні» опинилася під питанням. Обсяг збитків ще підраховують.

У видавництві «Основи», чия продукція теж опинилася під ударом, повідомили, що наразі очікують на офіційну інформацію щодо можливих втрат. Водночас відправлення замовлень не зупиняли — їх здійснюють у звичному режимі з резервного складу в іншому регіоні.

Також від російської атаки постраждало видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».

У видавництві повідомили, що цієї ночі було знищено склад, з якого безпосередньо відправляли замовлення, а разом із ним згоріла значна кількість книжок. Через це найближчим часом можливі затримки з доставкою. У видавництві додали, що це не перший випадок, коли їхні книжки та складські приміщення зазнають пошкоджень унаслідок російських атак.

«Зараз потрібні не тільки слова підтримки. Потрібні конкретні інструменти, які дозволять видавцям, друкарням, книгарням і дистриб’юторам відновлюватися після таких ударів і продовжувати працювати», — підсумував Дмитро Феліксов.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ 16 серпня постраждав офіс видавництва BookChef. Було пошкоджено вікна й фасад, частину складських приміщень, де зберігалися книжки; фотозону, яку готували до виставок, а також маркетингові матеріали та мерч.

Громадська спілка «Українська видавнича асоціація» звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням скликати засідання РНБО щодо стану та відновлення видавничої галузі й критичної інфраструктури книговидання. В асоціації заявляють, що після серії російських атак галузь зазнала значних втрат, а чинних механізмів компенсації недостатньо.

Також повідомлялося, що 27 серпня внаслідок масованої російської атаки зруйновано склад компанії ROSHEN у селі Чубинському Київської області. Він використовувався для зберігання та подальшого постачання готової кондитерської продукції.