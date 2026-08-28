У Слов’янську російська авіабомба знищила історичну будівлю «Друкарського двору»

У Слов’янську внаслідок російського авіаудару зруйновано історичний «Друкарський двір» на вулиці Університетській. Будівлі з червоної цегли було понад сто років. Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Удар по центральній частині міста стався 26 серпня близько 4:20. Російські війська, ймовірно, застосували керовані авіабомби.

За інформацією воєнного кореспондента «Донбас.Реалії» Сергія Горбатенка, одна з авіабомб влучила безпосередньо в будівлю, яку місцеві знали як «Друкарський двір», «Друкарню» або просто типографію. У ній зруйновані частина верхніх поверхів і перекриттів, вибиті вікна, дах фактично відсутній. Після удару будівля горіла.

Під час тієї самої атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. З-під його завалів врятували двох поранених цивільних.

«Друкарський двір» був однією з упізнаваних старих будівель міста. «Вона асоціювалася з тихим, затишним, старовинним Слов’янськом», — розповів Горбатенко.

У краєзнавчих матеріалах споруда відома як «Дім Грушко»: первинно її будівництво пов’язують із Петром Грушком. Спочатку будинок був одноповерховим і входив до переліку історичної забудови туристичного маршруту «Слов’янськ купецький».

У радянський період над ним добудували другий поверх, а приміщення пристосували для поліграфічного виробництва. У другій половині ХХ століття тут працював «Друкарський двір», де випускали місцеві заводські газети. Зокрема, «Слов’янський керамік» виходив з 1959 до 2000 року накладом близько чотирьох тисяч примірників.

Після проголошення незалежності України друкарня продовжила роботу. Тут видавали місцеві газети, книжки авторів зі Слов’янська, краєзнавчі та просвітницькі матеріали.

Після звільнення міста у 2014 році підприємство відновило друк літератури. А у 2019-му на першому поверсі відкрили Центр громадянського суспільства «Друкарня», де проводили культурні, освітні та громадські заходи.

2023 року історії будівлі присвятили документальний фільм «Друкарня у Слов’янську. 100 років загубленої історії». Також у місті обговорювали створення музею «Друкарського двору».