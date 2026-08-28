У новому «Сільпо» у Львові відновили втрачену мозаїку Станіслава Серветника

У Львові відновили мозаїку художника Станіслава Серветника, яку він створив понад 60 років тому для універмагу «Барвінок». Відтворену роботу відкрили у новому супермаркеті «Сільпо» на площі Міцкевича, 5, повідомили БЖ організатори проєкту.

Мозаїка розташована у приміщенні Маріацької галереї — торгового пасажу, який з'явився тут майже 100 років тому. На панно Серветник зобразив впізнавані образи Львова: ратушу, оперний театр, університет, міські будинки, автобус та літак.

Згодом мозаїка зникла під час ремонтів, а згадки про неї збереглися лише на старих фотографіях. Команда «Сільпо» вирішила відновити твір перед відкриттям нового магазину.

Щоби провести реконструкцію, спочатку звернулися до чорно-білої фотографії з родинного архіву Серветників. Пізніше онука художника Марта Серветник знайшла кольорові слайди 1960-х років. Вони дали змогу відтворити оригінальну кольорову гаму панно.

Відновлена мозаїка, як і оригінал, виконана з керамічної плитки, а не зі смальти, яку традиційно використовують у мозаїчному мистецтві.

«Для мене це можливість знову побачити Львів очима мого дідуся і зберегти частинку його пам’яті для наступних поколінь», — розповіла Марта Серветник.

До відкриття мозаїки також підготували програму «Вікенд Серветника». В її межах відбудуться екскурсії, лекції, розмови та майстер-класи про мозаїку, творчість художника й історію Маріацької галереї. На всі івенти вхід безкоштовний.