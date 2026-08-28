Росіяни знищили близько 90% складів торговельних мереж

Російські атаки знищили близько 90% складської логістики продуктів харчування торговельних мереж. Водночас загрози дефіциту базових продуктів або голоду в Україні немає. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький у коментарі журналістам агенції «Укрінформ».

За його словами, через удари по логістичних центрах торговельним мережам доведеться перебудовувати систему постачання та частіше доставляти продукти безпосередньо від виробників.

«Буде змінна логістика, як кажуть, з коліс, інші варіанти оперативного постачання. Тобто загрози голоду та системного фізичного дефіциту продуктів харчування не буде», — сказав Висоцький.

Він зазначив, що пряме постачання від виробників до магазинів буде дорожчим, складнішим і тривалішим, однак нині це одна з основних альтернатив після атак на логістичні центри.

Водночас через перебудову постачання в магазинах може тимчасово скоротитися асортимент.

«Асортимент — так, може дещо постраждати, ми про це раніше попереджали. Але загрози для фізичної наявності, принаймні базових продуктів у найближчих доступних до споживача магазинах, відсутні», — наголосив Висоцький.