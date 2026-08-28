У Тбілісі почали зносити мистецький комплекс «Скляні труби» — один із символів епохи Саакашвілі

У Тбілісі почали демонтувати музичний театр і виставковий зал «Rike Tubes», відомий як «Скляні труби». Комплекс спроєктувала італійська студія Fuksas. Його знесення має завершитися до грудня, пише Reuters.

Міська влада Тбілісі схвалила демонтаж у червні, а роботи розпочалися наприкінці липня. Проти знесення виступила частина місцевих жителів та архітектурної спільноти. Автори проєкту Массіміліано та Доріана Фуксас також закликали зберегти будівлю та запропонували допомогти владі знайти для неї нове призначення.

«Rike Tubes» складається з двох з'єднаних між собою конструкцій зі скла та сталі. Їх збудували в останні роки правління партії «Єдиний національний рух» Міхеіла Саакашвілі у 2004-2012 роках. Незвична сучасна архітектура комплексу стала одним із символів прозахідного курсу Грузії того періоду.

Будівництво, за різними даними, коштувало близько 75 мільйонів ларі ($29 мільйонів) із державного бюджету. Водночас комплекс так і не відкрили для відвідувачів. Згодом ділянку площею близько 10 тисяч кв. м приватизували.

Нинішній власник, компанія Rike Dom, що належить Maqro Property, планує збудувати на цьому місці готель. Подробиці майбутнього проєкту поки не розкривають.

«Rike Tubes» критикували за те, що комплекс змінює вигляд історичної частини Тбілісі. Водночас деякі представники архітектурної спільноти пропонували не зносити будівлю, а перенести або адаптувати її до іншого місця й призначення.